Начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Цены на процессоры AMD под сокет AM4 не находятся в бюджетном сегменте. Но яндекс-маркет пестрит широчайшим выбором процессоров AMD под сокет AM4, отзывы на любой Ryzen имеют рейтинг 5 баллов почти на все процессоры, без малого исключения процессоров со встроенной графикой. Написана масса статей и восторженных откликов, многие бросились выжимать из Ryzen гигагерцы.

реклама

Хоть старый комплект на FM2 меня полностью устраивал, работал шустро в играх, кроме FarCry5, начитавшись про Ryzen, продал комплект старого железа, прослуживший достаточно долго. Затем приступил к выбору новых комплектующих.

В бюджетном сегменте выбор был для меня очевиден, стоимость около 2800 руб. - самый дешевый процессор Ryzen 3 1200.

Проанализировав рынок б/у процессоров, пришел к выводу, что купив самый дешевый новый комплект мать/проц, смогу выжать из него все соки, протестировать пределы возможностей. А потом продать, накануне спада цен на 3000 серию Ryzen.

реклама



Самую бюджетную microATX материнскую плату на B450 за 4000 брать не стал, охлаждения цепей питания там практически нет. Решил добавить 1300 руб. и взял GIGABYTE B450 Gaming X, выбор пал на нее, так как худо-бедно, но реализована система охлаждения ключевых узлов. Отзывов по материнке на сайте производителя мало (значит должна работать хорошо), в основном вопросы по убогому Bios GIGABYTE в разделе настроек памяти.



реклама





Добавил в сборку 2 планки памяти DDR4 по 2250 руб. Samsung 2666MHz M378A1K43CB2-CTD, и как оказалось, она ловко взяла частоту 3200 Mhz, хоть и не с самыми короткими таймингами.

реклама

Смысла переплачивать за новую видеокарту не увидел, приобрел RX 480 8 Гб за 5000 руб., не прогадал.

Сборка в корпус прошла гладко, материнка скомпонована удобно. Старая башня от сокет FM2 гармонично встала в крепление AM4, избавив от затрат на систему охлаждения процессора. На материнке есть сразу несколько контактов для подключения корпусных вентиляторов, в один из них воткнул вентилятор системы водяного охлаждения видеокарты, помпу запитал от блока питания.

реклама

В мануале на схеме к материнке каналы памяти почему-то расположены неправильно, неопытный пользователь при таком подключении не получит работу памяти в двухканальном режиме. Но правильное подключение планок перевело систему в двухканальный режим без проблем.

Последняя версия Bios добавила совместимость с Ryzen 3000-й серии, но лишило вкладку настройки памяти значений текущих таймингов оперативки, что не очень удобно для разгона. UEFI Bios GIGABYTE раздражает многих, но с учетом того, что сборка супербюджетная, на это можно закрыть глаза.

Оставив всё в auto, выставил частоту памяти равной 3200 Mhz, и приступил к тестам.













Результаты теста AIDA64 в стоке. Частота процессора около 3100 Mhz.





























А так выглядит результат теста в игре на стоковых значениях частоты процессора. Установлены максимальные значения настроек качества графики в игре. В тяжелой сцене видна серьезная просадка до 46 кадров в секунду. Изменение разрешения выше full hd приводит к заметным тормозам.







А вот результат разгона с множителем равным 37 без поднятия напряжения процессора.

На частоте 3700 Mhz игра идет заметно плавнее, FPS же в сложных сценах всё равно страдает, хоть и меньше (минимум 49 кадров против 46 в прошлом тесте).



Легкая правка таймингов памяти поменяла циферки теста, но не дала ощутимого результата в игре FarCry5 в full hd на максималках. Процессор явно не мог раскрыть видеокарту то ли по частоте, то ли ему не хватало питания.

Было принято решение поднять напряжение и слегка ускорить процессор выше 3.7 Ггц. Материнская плата, предупредив о потере гарантии при разгоне, поддалась изменению параметра Динамический Vcore (Dvid).



После нескольких экспериментов, удалось добиться устойчивой работы процессора на частотах до 4 Ггц, но не выше. Стресс тест и игры вылетают при частоте выше 4050 Mhz, а дальнейшее повышение частоты и напряжения уводит компьютер в перезагрузку.

Повышение напряжения на процессоре при частотах выше 3.9 Ггц не дают ощутимого прироста производительности в игре. Было принято решение оставить затею убрать просадку ниже 50 FPS на данной модели процессора.

Ryzen 3 1200 имеет неплохой запас ресурса по частоте и напряжению для разгона. Для многих подобная сборка может стать достаточно легкой ступенью для знакомства с платформой AM4.

Свои эксперименты я свел в эту таблицу, возможно, она сможет помочь с разгоном Ryzen 3 1200, в разумных пределах.









