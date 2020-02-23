Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Пересидеть на Ryzen 3 до выхода Ryzen 4000 и снижения цен на Ryzen 3000

для раздела Блоги
+
RTX 2080 - цена РУХНУЛА
Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел
ASUS RTX 2070 - очень низкая цена для крутого бренда
Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Цены на процессоры AMD под сокет AM4 не находятся в бюджетном сегменте. Но яндекс-маркет пестрит широчайшим выбором процессоров AMD под сокет AM4, отзывы на любой Ryzen имеют рейтинг 5 баллов почти на все процессоры, без малого исключения процессоров со встроенной графикой. Написана масса статей и восторженных откликов, многие бросились выжимать из Ryzen гигагерцы. 

реклама

Хоть старый комплект на FM2 меня полностью устраивал, работал шустро  в играх, кроме FarCry5, начитавшись про Ryzen, продал комплект старого железа, прослуживший достаточно долго. Затем приступил к выбору новых комплектующих.

В бюджетном сегменте выбор был для меня очевиден,  стоимость около 2800 руб. -  самый дешевый процессор Ryzen 3 1200.
Проанализировав рынок б/у процессоров, пришел к выводу, что купив самый дешевый новый комплект мать/проц, смогу выжать из него все соки, протестировать пределы возможностей. А потом продать, накануне спада цен на 3000 серию Ryzen. 

реклама


Самую бюджетную microATX материнскую плату на B450 за 4000 брать не стал, охлаждения цепей питания там практически нет. Решил добавить 1300 руб. и взял GIGABYTE B450 Gaming X, выбор пал на нее, так как худо-бедно, но реализована система охлаждения ключевых узлов. Отзывов по материнке на сайте производителя мало (значит должна работать хорошо), в основном вопросы по убогому Bios GIGABYTE в разделе настроек памяти.

реклама



Добавил в сборку 2 планки памяти DDR4 по 2250 руб. Samsung 2666MHz M378A1K43CB2-CTD, и как оказалось, она ловко взяла частоту 3200 Mhz, хоть и не с самыми короткими таймингами.

реклама

Смысла переплачивать за новую видеокарту не увидел, приобрел RX 480 8 Гб за 5000 руб., не прогадал.

Сборка в корпус прошла гладко,  материнка скомпонована удобно. Старая башня от сокет FM2 гармонично встала в крепление AM4, избавив от затрат на систему охлаждения процессора. На материнке есть сразу несколько контактов для подключения корпусных вентиляторов, в один из них воткнул вентилятор системы водяного охлаждения видеокарты, помпу запитал от блока питания.

реклама


В мануале на схеме к материнке каналы памяти почему-то расположены неправильно, неопытный пользователь при таком подключении не получит работу памяти в двухканальном режиме. Но правильное подключение планок перевело систему в двухканальный режим без проблем. 

Последняя версия Bios добавила совместимость с Ryzen 3000-й серии, но лишило вкладку настройки памяти значений текущих таймингов оперативки, что не очень удобно для разгона. UEFI Bios GIGABYTE раздражает многих, но с учетом того, что сборка супербюджетная, на это можно закрыть глаза.

Оставив всё в auto, выставил частоту памяти равной 3200 Mhz, и приступил к тестам.




Результаты теста AIDA64 в стоке. Частота процессора около 3100 Mhz.









А так выглядит результат теста в игре на стоковых значениях частоты процессора. Установлены максимальные значения настроек качества графики в игре. В тяжелой сцене видна серьезная просадка до 46 кадров в секунду. Изменение разрешения выше full hd приводит к заметным тормозам.


А вот результат разгона с множителем равным 37 без поднятия напряжения процессора.

На частоте 3700 Mhz игра идет заметно плавнее, FPS же в сложных сценах всё равно страдает, хоть и меньше (минимум 49 кадров против 46 в прошлом тесте).

Легкая правка таймингов памяти поменяла  циферки теста, но не дала ощутимого результата в игре FarCry5 в full hd на максималках. Процессор явно не мог раскрыть видеокарту то ли по частоте, то ли ему не хватало питания. 

Было принято решение поднять напряжение и слегка ускорить процессор выше 3.7 Ггц. Материнская плата, предупредив о потере гарантии при разгоне, поддалась  изменению параметра Динамический Vcore (Dvid).

После нескольких экспериментов, удалось добиться устойчивой работы процессора на частотах до 4 Ггц, но не выше. Стресс тест и игры вылетают при частоте выше 4050 Mhz, а дальнейшее повышение частоты и напряжения уводит компьютер в перезагрузку.

Повышение напряжения на процессоре при частотах выше 3.9 Ггц не дают ощутимого прироста производительности в игре. Было принято решение оставить затею убрать просадку ниже 50 FPS на данной модели процессора.
Ryzen 3 1200 имеет неплохой запас ресурса по частоте и напряжению для разгона. Для многих подобная сборка может стать достаточно легкой ступенью для знакомства с платформой AM4.
Свои эксперименты я свел в эту таблицу, возможно, она сможет помочь с разгоном Ryzen 3 1200, в разумных пределах.
 



Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 3.0 из 5
голосов: 2
Добавить в закладки

Теги

amd ryzen 3 am4 народный процессор
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор видеокарты ASUS ROG Strix Radeon RX 5700 OC Gaming
39
Сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт?
106
Обзор корпуса Fractal Design Define 7
111
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS GeForce GTX 1080 Ti
109
Обзор ноутбука ASUS ExpertBook B9450
6
Лучшие видеокарты для игрового компьютера стоимостью до 30 тысяч рублей: февраль 2020
34
Сравнительное тестирование систем охлаждения на GeForce RTX 2070 Super
40
Обзор мощной акустической системы Tronsmart Element T6 Max
28
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS GeForce GTX 1060 VS GeForce GTX 980
63
Топ лучших игровых компьютеров до 70 тысяч рублей: февраль 2020
25

Интересные материалы

Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS GeForce GTX 1080 Ti
20 февраля 2020 109
Сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт?
21 февраля 2020 106
Лучшие видеокарты для игрового компьютера стоимостью до 30 тысяч рублей: февраль 2020
19 февраля 2020 34
Топ лучших процессоров для игрового компьютера до 18 тысяч рублей: февраль 2020
12 февраля 2020 73
NVIDIA GeForce GTX 1660, как дела? Super!
10 февраля 2020 48
Топ лучших игровых компьютеров до 60 тысяч рублей: февраль 2020
9 февраля 2020 25

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

AMD обещает масштабные перемены в компоновке кристалла и рост производительности процессоров Ryzen 4000
165
Генри Кавилл «заплатил» чеканной монетой съёмочной группе сериала «Ведьмак» от Netflix
35
Лучшие геймерские видеокарты зимы 2020 года для игр в разрешении 1080р и 2к от экспертов hardwaretimes
114
NVIDIA Ampere - характеристики и схемы GA103 (RTX 3080 Ti) и GA104 (RTX 3080)
48
Установка Windows 10 для обычных пользователей станет гораздо сложнее
32
Несуществующий 16-ядерный AMD Ryzen с монолитным кристаллом был бы в два раза дороже
39
Между дорогим SSD за 200 долларов и обычным накопителем за 50 долларов в играх нет никакой разницы – результаты эксперимента
57
Проблемы с драйверами видеокарт AMD вызывают недоверие к продукции компании
68
Художник Crytek показал, как выглядел бы современный Crysis
23
В «облачном» сервисе GeForce NOW после запуска зарегистрировались более миллиона новых игроков
29
AMD Ryzen 5 4600H не смог обогнать Intel Core i7-10750H в бенчмарке 3DMark 11
30
Флагманский 8-ядерный процессор Intel 10-го поколения Core i9-10980HK может оказаться медленнее своего предшественника
26
Производительность процессоров Intel Core 10-го поколения будет не такой низкой, как сообщали первые тесты
49
В бенчмарках протестировали 10-ядерный настольный процессор Intel Core i9-10900
22
Bethesda удалила почти все свои игры из сервиса GeForce NOW
24
AMD открывает фанатский магазин для настоящих ценителей своей продукции
40
Объявлена ​​дата выпуска спецификации PCIe 6.0 версии 0.5 - октябрь 2020 года
32
Дебют игровых консолей в этом году не сможет надолго ограничить норму прибыли AMD
7
OnePlus 7T Pro в рейтинге DxOMark расположился между Samsung Galaxy S10 5G и Galaxy S10+
11
Цена на геймерский 6-ядерный процессор AMD Ryzen 5 2600X опустилась до 99 долларов
23

Популярные статьи

Сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт?
106
ТОП 5 новинок от Xiaomi с AliExpress, о которых Вы точно не знали. Умная раковина от Xiaomi
1
Топ-3 телевизора 4K UHD диагональю 55” до 30 000 рублей в российском Tmall на AliExpress
10
Железный занавес – самые классные корпусные вентиляторы, которые нельзя купить в России
64
Исследуем разгонный потенциал шины Infinity Fabric (Zen)
36
PALIT GeForce GTX 1660 Dual в моём новом компьютере - недорого, быстро, холодно
55
Обзор видеокарты ASUS ROG Strix Radeon RX 5700 OC Gaming
39
Огромные 4K-телевизоры в магазине Tmall на AliExpress: 55-дюймовый LG за 33 000 рублей
1
AMD Radeon RX 5700 XT: видеокарта - сюрприз
+
Пересидеть на Ryzen 3 до выхода Ryzen 4000 и снижения цен на Ryzen 3000
+

Сейчас обсуждают

Алексей Круговой
01:08
Вот помню лет 15 назад , когда само понятие "моддинг" было в новинку и найти кейс цветом отличным от слоновой кости было нереально. С окном не делали в принципе готовых. Вот в то время знакомый замор...
Железный занавес – самые классные корпусные вентиляторы, которые нельзя купить в России
warmuza
01:00
Это тот самый парень, который слил инфу, что после PS4 будет PS5, после iPhone 5 будет iPhone 6, а после GTA 4 будет GTA 5. Живая легенда инсайда.
NVIDIA Ampere - характеристики и схемы GA103 (RTX 3080 Ti) и GA104 (RTX 3080)
Иван Иванов
00:58
Да при чём тут плазма или другие рабочие столы, если с прикладными приложеними ничего не изменилось. Всё тот же уродливый GIMP, застрявший в 90-х годах со своим нагромождением бессистемных меню, всё т...
Установка Windows 10 для обычных пользователей станет гораздо сложнее
Акакий Жопиков
00:57
В синебенче сколько выдаст?
Появилось приложение для запуска Windows 10 на iPhone
Yolanda Tarska
00:55
Видеокарта чтоли стоит как внедорожник?)
NVIDIA Ampere - характеристики и схемы GA103 (RTX 3080 Ti) и GA104 (RTX 3080)
VRoman
00:51
А как же. Будет чего спросить в своём магазине, пусть выполняют гарантию самой низкой цены. ;-)
Цена на геймерский 6-ядерный процессор AMD Ryzen 5 2600X опустилась до 99 долларов
Иван Иванов
00:50
Чтобы установить драйверы с сайта производителя железа, нужно чтобы Windows уже стояла на компьютере и исправно работала. Но если на этапе установки Windows железо не опознает и драйвера сама не поста...
Установка Windows 10 для обычных пользователей станет гораздо сложнее
Константин Дятлов
00:50
с запасом? ахахах, в притык уже давно, но нвидиа продолжает кормить мыльной картинкой и ужатыми текстурками)))
NVIDIA Ampere - характеристики и схемы GA103 (RTX 3080 Ti) и GA104 (RTX 3080)
Crash
00:47
Угадал! 👍На фото он самый 🤣
NVIDIA Ampere - характеристики и схемы GA103 (RTX 3080 Ti) и GA104 (RTX 3080)
VII
00:44
Цена на память как подскочит(коронавирус, или другую причину придумают), так и 8Гб более логично смотреться будут.
NVIDIA Ampere - характеристики и схемы GA103 (RTX 3080 Ti) и GA104 (RTX 3080)
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем