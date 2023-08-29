Возможно, многие никогда бы и не подумали, что среди знаменитых советских и российских артистов есть люди, которые когда-то были в местах не столь отдаленных. Да, к сожалению все мы небезгрешны и иногда оступаемся.

В статье мы расскажем о 5 актерах СССР и России, которые в молодые годы попадали за решетку.

Василий Лыкшин





Большую часть жизни Василий провел в детдоме. Будучи подростком, хулиганистый парень неоднократно попадал в милицию за мелкие грабежи и драки.

В начале нулевых молодому Лыкшину крупно повезло. Парня заметила режиссер Светлана Стасенко и позвала его сняться в картине "Ангел на обочине", так как Василий отлично подходил для роли и был весьма талантлив.

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Однако, карьера актера была недолгой, так как Лыкшин покинул этот мир в 23 года в 2009 году.

Сергей Шевкуненко





Все помнят этого мальчика из фильма "Кортик" не так ли? Однако это все "цветочки", так как Шевкуненко стал самым настоящим криминальным авторитетом по кличке "Артист". Сергей неоднократно сидел в тюрьмах. В зоне Шевкуненко имел довольно высокий статус, он являлся самым приближенным к вору "законнику".

Шевкуненко рос сам по себе, так как одна мать не справлялась с его воспитанием и целыми днями пропадала на работе. Мальчишку воспитала улица, поэтому он часто хулиганил и дрался. В середине 70-х парень впервые угодил в тюрьму за драку. Сергей Шевкуненко смог даже организовать собственную ОПГ, орудовавшую на "Мосфильме".

Савелий Крамаров





Да-да, это тот самый весельчак "Косой" из фильма "Джентльмены удачи". Артист очень увлекался коллекционированием икон, которые находил абсолютно законно-катался по РСФСР и скупал их за низкую цену.

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Год за годом и у артиста дома накопилось очень большое количество различных икон. Крамаров начал продавать иконы за рубеж. Со временем Савелий так увлекся перепродажей своей коллекции, что чуть было не попал за решетку по обвинению в незаконном сбыте. Благо актеру помогли хорошие знакомые и известность.

Николай Годовиков





Годовиков рос очень неблагополучным мальчиком. Мать и отец не могли заниматься полноценным воспитанием, поскольку постоянно были на работе. Коля был уверенным и самостоятельным парнем.

В подростковые годы Годовиков стоял на учете, так как часто дрался. Мать и отца часто вызывали в милицию из-за выходок сына.

В 70-х Годовиков угодил на 1 год за решетку как тунеядец, а в 80-м году его посадили за грабеж на 4 года. После выхода на свободу Николай снова стал играть в фильмах и театральных постановках, но все это продлилось недолго, ведь в начале 90-х артист снова сел в тюрьму на два с половиной года.

Владимир Долинский





Этот артист является в России и на постсоветском пространстве довольно известным. Долинский сыграл более ста ролей. Однако, несмотря на славу, известность и почетное звание "Заслуженного артиста", в молодости в 70-е годы Долинский отбывал срок за валюту.

Артист занимался обменом долларов на рубли, что по закону СССР было строго наказуемо. После отсидки в 4 года, Владимир Долинский снова занялся актерской деятельностью и больше ни разу не помышлял нарушать законы.



