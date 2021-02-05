Google планирует ограничить отслеживание и сбор данных пользователей Android
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По данным Bloomberg, Google разрабатывает опцию защиты от отслеживания в Android, похожую на ту, которую планирует выпустить Apple в iOS 14.5. Транснациональная корпорация, как сообщается, находится на начальном этапе понимания того, как можно уменьшить сбор информации и идентификацию устройств приложениями в Android. Однако, Google планирует менее жесткий вариант, нежели Apple, ведь иначе можно лишиться своих рекламных партнеров.
Как известно, Apple продвигает опцию по контролю конфиденциальности и прозрачности отслеживания приложений, согласно которой разработчики в предстоящем обновлении iOS должны будут запрашивать у пользователей разрешение на сбор информации и идентификацию своих устройств для рекламодателей. Это позволяло рекламодателям отслеживать активность пользователей в приложениях и на веб-сайтах, что давало им возможность показывать целевую рекламу.
Первоначально предполагалось, что Apple начнет применять новую политику с дебютом iOS 14, но она решила отодвинуть ее назад, чтобы дать разработчикам возможность сделать свои приложения совместимыми. Как можно догадаться, не все довольны ее внедрением — Facebook, например, предупредил разработчиков, что эта функция может снизить доход от рекламы приложений. Также он начал активно критиковать изменения политики конфиденциальности и заранее принялся уговаривать пользователей включать отслеживание рекламы.
Хотя источники Bloomberg не раскрыли много подробностей о планах Google, но известно, что технологический гигант, скорее всего, не потребует внедрения обязательного запроса с просьбой к пользователям согласиться на отслеживание данных, как это планирует Apple. Кроме того, они сообщили, что решение компании, скорее всего, будет похоже на проект с открытым исходным кодом "Песочница конфиденциальности" (Privacy Sandbox) нацеленный на устранение сторонних файлов cookie в Chrome, но при этом разрешает таргетинг рекламы. Google создал технологию Privacy Sandbox, позволяющую рекламодателям фокусироваться на группах пользователей со схожими интересами, а не на отдельных людях.
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Сообщается, что Google ищет возможность реализовать аналогичную функцию, которая не была бы столь строгой, чтобы уравновесить запрос потребителей на конфиденциальность с финансовыми потребностями разработчиков и рекламодателей. Как отметил Bloomberg, компания кровно заинтересована в помощи рекламным партнерам, поскольку за последние несколько лет она заработала более 100 миллиардов долларов годового дохода от рекламы.
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