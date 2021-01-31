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На этой неделе большинство технологических компаний объявили финансовые результаты за последний квартал, включая Facebook. Бизнес голубой социальной сети процветал в период коронавируса, но компания предупреждает в сопроводительном отчете о финансовых результатах, что доходы от рекламы могут снизиться в ближайшие месяцы. Помимо всего прочего, виноваты новые функции конфиденциальности в iOS 14.

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IPhone OS 14 подорвет наш бизнес.

Apple готовит поправку к iOS 14 в которой отслеживание поведения, с целью предоставления соответствующей рекламы, будет отключено по умолчанию. Пользователям на включение этой функции нужно будет давать свое согласие. Логично будет предположить, что большинство пользователей не станет давать согласие на отслеживание, что станет большим ударом для Facebook. Финансовый директор Facebook Дейв Венер ожидает, что другие компании сделают аналогичный шаг, поэтому бизнес, построенный для предоставления целевой рекламы, будет значительно нарушен.

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По словам директора Facebook Марка Цукерберга, Apple только скрывается за защитой потребителей, но на самом деле она озабочена лишь устранением конкуренции. Чтобы защитить свой бизнес, Facebook готовит антимонопольный иск против Apple. Его беспокоит, что компания из Купертино вынуждает сторонних разработчиков придерживаться политики App Store, но не следует им в своих собственных приложениях. Это утверждение касается не только актуальности рекомендаций в App Store, но и других элементов iOS.

Например, Apple не позволяет вам устанавливать конкурирующие приложения в качестве «мессенджера» по умолчанию на iOS, единственный вариант — это собственный iMessage. По словам Марка Цукерберга, например, лучшим решением является WhatsApp, который имеет сквозное шифрование, в то время как iMessage сохраняет разговоры в незашифрованном виде в iCloud в основных настройках. Facebook будет в суде добиваться изменения правил App Store, как и другие компании, возглавляемые студией разработки Epic Games.