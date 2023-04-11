Подтверждены как характеристики карты, так и тесты.

Китайские обозреватели в очередной раз поспешили и поделились своими выводами о новой видеокарте GeForce RTX 4070 незадолго до официального снятия эмбарго. Согласно имеющимся данным, выход графического процессора Ada Lovelace среднего уровня запланирован на 13 апреля, а его рекомендованная цена составит $599. Он может похвастаться 5 888 ядрами FP32, распределенными между 46 SM, а также 12Gb памяти GDDR6X со 192-битной шиной. Подсистема памяти поддерживается 36Mb кэша L3. При потреблении в 200W видеокарта идет вровень с GeForce RTX 3070 Ti, максимальное энергопотребление которой составляет 290W.

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Что касается производительности, то GeForce RTX 4070 была "испытана на прочность" на ультра настройках 1440p в различных современных играх и получила результаты, соответствующие ожиданиям. Графический процессор стоимостью $599 демонстрирует снижение производительности на 15-20% по сравнению с GeForce RTX 4070 Ti за $799 в большинстве игр, что всё ещё впечатляет, учитывая, что GeForce RTX 4070 позиционируется как карта для 1440p (2K). Тем не менее, для некоторых покупателей цена может оказаться слишком высокой.