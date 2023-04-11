Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Kachka За пост начислено вознаграждение
Китайские обзорщики: RTX 4070 до 20% медленнее RTX 4070 Ti в 1440p
Подтверждены как характеристики карты, так и тесты.
рекомендации
Последние 4070 Ti Gigabyte Gaming по курсу 70
-20% на i9 12900 - цены в рублях падают
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
3070 Gigabyte за 50 тр с началом

Китайские обозреватели в очередной раз поспешили и поделились своими выводами о новой видеокарте GeForce RTX 4070 незадолго до официального снятия эмбарго. Согласно имеющимся данным, выход графического процессора Ada Lovelace среднего уровня запланирован на 13 апреля, а его рекомендованная цена составит $599. Он может похвастаться 5 888 ядрами FP32, распределенными между 46 SM, а также 12Gb памяти GDDR6X со 192-битной шиной. Подсистема памяти поддерживается 36Mb кэша L3. При потреблении в 200W видеокарта идет вровень с GeForce RTX 3070 Ti, максимальное энергопотребление которой составляет 290W.

реклама

Что касается производительности, то GeForce RTX 4070 была "испытана на прочность" на ультра настройках 1440p в различных современных играх и получила результаты, соответствующие ожиданиям. Графический процессор стоимостью $599 демонстрирует снижение производительности на 15-20% по сравнению с GeForce RTX 4070 Ti за $799 в большинстве игр, что всё ещё впечатляет, учитывая, что GeForce RTX 4070 позиционируется как карта для 1440p (2K). Тем не менее, для некоторых покупателей цена может оказаться слишком высокой.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#nvidia #rtx 40 #ada lovelace #rtx 4000 #rtx 4070
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Cyberpunk 2077 получила трассировку путей: 60 FPS не выдаёт даже флагманская RTX 4090
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Украина готовится к прорыву обороны РФ при помощи десятков МиГ-29 с американскими умными бомбами
42
Для потопления беспилотника MQ-9 Reaper российским пилотам понадобилось 900 кг керосина
26
ВКС РФ начали целенаправленно разрушать мосты, которые ВСУ использует для атак
5
Российский истребитель чуть не сбил британский разведчик RC-135 рядом с Украиной
11
Пригожин: В контрнаступлении ВСУ примут участие 200 - 400 тысяч военнослужащих
28
Пригожин озвучил оклад бойца ЧВК «Вагнер» и другие условия участия в боевых действиях в СВО
2
ASML рассчитывает заниматься на Тайване разработкой литографического оборудования 2-нм класса
2
Девяносто оттенков серого: китайским покупателям Intel предлагает процессоры с увеличенным объёмом кеша
+
Умные авиабомбы JDAM начали "сбоить" из-за противодействия российских систем РЭБ
2
Исследование показывает как быстро ИИ может взломать все ваши пароли
2
Модели GeForce RTX 4070 от ASUS, MSI, Gigabyte и ZOTAC замечены в прайс-листе одного из магазинов
+
Минобороны Украины пригласило иностранных добровольцев сражаться на украинской стороне
6
ВСУ вынуждены были отступить из зоны стадионов "Металлург" и "Авангард" в Бахмуте без серьезных боёв
+
Google добавила в Chrome поддержку продвинутой 3D-графики за счёт графического API WebGPU
+
Оборудованные комплектом JDAM украинские бомбы показали свою неэффективность из-за российских РЭБ
2
В украинских «пабликах» показали, как самолёты ВСУ взлетают с автомобильных дорог
4
«Вагнеровцы» захватили во время боя бронированный американский БТР M113 и колесят на нём по Бахмуту
8
В первом квартале поставки компьютеров Apple просели более чем на 40%
1
Питер Шифф считает, что минувшие банкротства - лишь верхушка айсберга
3
В Украине нашли возможность производить снаряды для танков и артиллерии несмотря на удары Калибрами
5

Популярные статьи

Geforce RTX 3070 и RTX 3070Ti - самые бесполезные видеокарты для покупки в 2023 году
161
VPN и Proxy: обходим санкции в пару кликов
25
Когда разгон это необходимость или как получить 20% FPS от своей DDR5 на примере Adata XPG 6400
73
Собираем игровой компьютер на новом Core i5-13400, серьезном конкуренте для Ryzen 5 7600X
15
Почему сериал «Атака титанов» достойна всеобщего признания, и вам точно стоит его посмотреть
19
Про новую игровую консоль от KFC: характеристики, цена, дата выпуска, контроллер и игры
2
Главные игры апреля 2023 года
1
Ретро-бенчмарк Final Relity из 90х в современных реалиях
11
Итоги гоночного уик-энда 8-9 апреля
1
Догнать и перегнать Китай: США наращивают производство противокорабельных ракет нового поколения
1

Сейчас обсуждают

Валентин Караушенко
21:31
Это неправда, самые большие цены - в Штатах и Канаде!
Казахстан экспортирует нефть в Европу в обход России
хахахер
21:31
Арестович обрисовал для Украины пессимистичный послевоенный сценарий
Валентин Караушенко
21:30
Статейка как раз об этом, "вы не должны поставлять через свои договоренности, а только через наши". Я в шоке с наглости российских СМИ, и президента!
Казахстан экспортирует нефть в Европу в обход России
Za9c
21:26
длсс мыло и костыль, надо сравнивать в чистой производительности. А там всё оч плохо. В фул нд еле 60 фпс наберёт
Cyberpunk 2077 получила трассировку путей: 60 FPS не выдаёт даже флагманская RTX 4090
UPS1
21:26
Shoker ты тупорылый еблан. И у тебя из рускаго только говно в твоих мозгах. а америка, да, все катится в пропасть ровно с 70 годов, когда дед твой, такой же еблан с говном вместо мозга смотрел между...
9 неоспоримых фактов, доказывающих, что Америка катится в пропасть
Алексей Носков
21:23
Сейчас фанаты кп2077 заминусят за любимку, но я лично не увидел там ничего, по сравнению с обычным РТ, за что стоило бы платить такими просадками фпс.
Cyberpunk 2077 получила трассировку путей: 60 FPS не выдаёт даже флагманская RTX 4090
Просто Хомяк
21:20
Следующая волна мобилизации практически неизбежна... Тут вопрос скорее в том, не дотянут ли до такого момента, что будет уже поздно.
В Госдуме приняли законопроект, допускающий вручение повесток в электронной форме через «Госуслуги»
Astartis
21:19
+1 автору. Больше хороших статей :-)
Телескоп "Джеймс Уэбб" запечатлел ранее невиданные подробности сверхновой Кассиопея А
miguel99
21:18
Зачем выдумывать всякую хрень - есть проверенное решение РАСПРЕДЕЛЕНИЕ после ВУЗов и ССУЗов.
В России появится "нулевое рабочее место"
Алексей Носков
21:14
Очень радует скорость и оперативность, с которой дума принимала изменения в закон (фактически, единогласно), не успевая даже ознакомиться с предлагаемыми к этим изменениям поправкам:) Могут же, когда ...
В Госдуме приняли законопроект, допускающий вручение повесток в электронной форме через «Госуслуги»
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем