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Майнинг криптовалюты – один из популярных способов легально получить некоторые виды токенов. Это сложный и ресурсоемкий процесс, требующий использования специального оборудования. Список устройств, необходимых для майнинга, постоянно меняется в зависимости от развития самой сети и добываемой криптовалюты. Сегодня майнить можно как на видеокартах, так и на процессорах, и даже жёстких дисках.

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Оборудование для майнинга криптовалют

Для добычи цифровых токенов потребуется уникальная компьютерная система, состоящая из материнской платы, центрального процессора, графического ускорителя, системы охлаждения и других важных элементов.

Система должна быть не только продуктивной, но и эффективной. В конце концов, заработок сводится к нулю, если установка потребляет большое количество электроэнергии. В худшем случае вы начнёте работать себе в убыток.

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Еще одним подготовительным этапом, о котором сложно не упомянуть, является создание криптовалютного кошелька, куда будет поступать вознаграждение. Кошелёк в обязательном порядке должен поддерживать стандарт токенов, которые вы собираетесь добывать.

Дополнительное оборудование включает в себя блок питания для подачи электроэнергии на систему и охлаждение, способное предотвратить перегрев оборудования.

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Важно отметить, что затраты на сборку подходящей для майнинга фермы иногда относительно высоки. При этом ни у кого нет гарантии, что установка окупится в короткие сроки. Майнинг – это довольно нестабильный доход, так как курс криптовалют постоянно колеблется.

Особенности хорошего графического процессора для майнинга криптовалюты

Одной из важнейших деталей всей системы для майнинга является графический процессор. Чтобы установка максимально соответствовала заданным потребностям, при выборе видеокарты следует обращать внимание на следующие параметры:

Хешрейт. Показывает производительность графического процессора – сколько вычислений устройство может выполнять в секунду. Чем выше результат, тем эффективнее GPU покажет себя во время майнинга

Энергоэффективность. Процедура добычи криптовалюты является относительно энергоёмким процессом, который влечёт за собой значительный расход электроэнергии. Чем выше индекс энергоэффективности, тем больше вы сможете сэкономить на счетах за электроэнергию

Цена. Чем дороже установка, тем больше времени потребуется, чтобы её окупить и начать работать в плюс

Совместимость. Не лишним будет убедиться, что графический ускоритель сможет стабильно работать и взаимодействовать с другим оборудованием установки для майнинга

Возможность разгона. Некоторым процессорам можно повысить производительность. Это удобная функция для майнинга. Однако стоит помнить, что разгон увеличивает риск преждевременного выхода чипа из строя

Охлаждение. При майнинге криптовалют выделяется большое количество тепла. Процессор должен иметь свою систему охлаждения в дополнение к той, которая будет использоваться при установке

Наличие гарантии. Если техника выйдет из строя до окончания гарантийного срока, её можно будет отдать в ремонт или на замену

На какие графические процессоры стоит обратить внимание в 2023 году

В настоящее время существует большое количество установок, которые могут пригодиться для майнинга криптовалют в 2023 году. Ниже рассмотрим лучшие варианты.

AMD Radeon RX 5700 ХТ

Radeon RX 5700 XT – это высокопроизводительный графический процессор на основе архитектуры RDNA. Он использует 7-нм кристалл и гарантирует высокую производительность оборудования за счёт повышения тактовых частот.

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Radeon RX 5700 XT имеет 8Gb памяти GDDR6. Тактовая частота составляет 1605 МГц с возможностью увеличения до 1905 МГц – видеокарта гарантирует плавный переход кадров даже при запуске современных требовательных игр. Параметры производительности и надёжности делают данную модель лучшим вариантом для майнинга Ethereum (ETH).

NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

GeForce RTX 3060 Ti – это высокопроизводительная видеокарта поколения Ampere, которая одинаково хорошо подходит для майнинга различных криптовалют. Её скорость хэширования составляет 60 MH/s, а показатель TDP – всего 200W. Это гарантирует, что графический адаптер выделяет минимальное количество тепла при сохранении высокой производительности.

AMD Radeon RX 6700 ХТ

Radeon RX 6700 XT построена на обновлённой архитектуре AMD RDNA 2. Карта гарантирует чёткое изображение и высокую производительность в самых требовательных играх на ультра-настройках графики. Адаптер поддерживает технологию DirectX 12 Ultimate, имеет 12Gb памяти GDDR6 с 256-битным интерфейсом. Этот GPU станет хорошим вариантом для майнинга Ethereum, Beam, Expanse и Ubique.

NVIDIA GeForce RTX 3090

GeForce RTX 3090 на данный момент – единственная видеокарта, которая подходит одновременно для майнинга и игр. Её хешрейт составляет 121 MH/s. Карта имеет поразительный объем памяти – 24Gb GDDR6X и 10496 ядер CUDA.