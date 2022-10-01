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Kachka За пост начислено вознаграждение
Microsoft: хакеры из Северной Кореи атакуют IT-сектор, популярные СМИ и военные структуры
Для своих действий хакеры используют открытый исходный код.
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Компания Microsoft, как известно, не любит бросать слова на ветер, а когда делает какие-либо заявления, то полностью отвечает за всё сказанное. Так, вчера компания в очередной раз выразила свою обеспокоенность проблемой хакеров из группировки Lazarus (ZINC), которая, вероятнее всего, относится к госструктурам Северной Кореи.

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По данным Microsoft, хакеры их Северной Кореи уже долгое время массово атакуют IT-сектор США и Европы, наносят ущерб популярным СМИ, взламывают военные и аэрокосмические структуры. Главный инструмент в их руках – это открытый исходный код вроде PuTTY, TightVNC, KiTTY или Sumatra PDF Reader. К несчастью, подобных программных обеспечений хватает, поэтому перечислить все не удастся.

Чаще всего хакеры связываются с сотрудниками больших корпораций через LinkedIn, завоёвывают их доверие и предлагают использовать их продвинутое ПО, чтобы сократить время работы. Как правило, ПО, предлагаемое хакерами, и правда имеет множество интересных новаций, однако оно содержит вредоносные программы, заражающие устройство после первого использования.

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В Microsoft отмечают, что целый ряд таких случаев взлома производился через мессенджер WhatsApp, поэтому впредь сотрудникам советуют не пользоваться им в рабочих целях.

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