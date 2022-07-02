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В сеть просочился большой документ, описывающий игровые детали GTA 6: Часть 1

Некоторые моменты раскрыты до мельчайших деталей, что заставляет задуматься о том, что документ является подлинным.
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Спустя много лет ожиданий, в конце февраля этого года студия Rockstar Games наконец объявила, что работает над продолжением легендарной Grand Theft Auto 5. Ни даты анонса, ни даты релиза за этим заявлением не последовало, и это не удивительно. Игра такого масштаба и популярности разрабатывается в строжайшем секрете, чтобы не просочилась ни одна деталь, даже самая маленькая, ведь это непременно "остудит" интерес пользователей к проекту.

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Если верить данным СМИ, сегодня утром в сети появились не просто слухи о грядущей GTA 6 или маленькая сюжетная утечка, а грандиозный обзор бесплатного маркетинга Rockstar на 121 страницу (4 часа чтения). В этой части мы кратко опишем сюжет и интересные игровые моменты, а в следующей затронем внутренние механики, боевую систему и остальное. Подлинность документа, естественно, никто пока не подтвердил, но и не опроверг.

Внимание, дальше идут спойлеры. Если вы не хотите портить первое впечатление от игры, дальнейшее чтение не рекомендуется.

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Итак, первое, о чём стоило бы упомянуть, это герои. Их будет 3: Рикардо, Роуз и Кейси.

  • Рикардо – бывший колумбийский спецагент, интриган, одержимый богатством и властью. Хотя он нелегальный иммигрант и провел большую часть своего времени в колумбийских уличных разборках, быстро сделав себе имя, он считает, что по возможности конфликтов следует избегать, потому что так лучше для бизнеса. На первый взгляд он кажется самым добрым и нравственным из троицы, но во многом это только по причине того, что он более эффективен в делах. "При этом он чрезвычайно умен, хитер и безжалостен, когда курит сигары и хрустит костяшками пальцев".
  • Как сказано в документе, легко предположить, что Роуз – "хороший человек в плохой ситуации из-за её работы, пола и травмирующей потери мужа". Однако это не так. Она плохой человек. Иными словами, Роуз пытается почувствовать себя успешной и могущественной, но в глубине души уговаривает себя очиститься от преступлений, хотя всеми своими действиями лишь доказывает обратное.
  • Последний герой, Кейси, чем-то напоминает Тревора Филипса из GTA 5: их обоих хочется избегать. Кейси – бывший боксер, с детства привык злиться; без проблем причиняет боль окружающим людям.

Сюжет игры кратко описать весьма сложно, т.к. в документе нет ни слова о хоть какой-то линейности повествования. Если выделить отдельные кусочки и скрепить их в единое целое, получится, что однажды при невыясненных обстоятельствах Рикардо встретился с Кейси и они решили работать вместе. В плане работы имеется в виду построение своей собственной криминальной империи и борьба с враждебными наркокартелями.

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Вероятно, главным антагонистом игры станет семья фон Крастенбургов: она описывается как классическая группа мафиози, только с большим составом, где в роли главы семейства выступает Карл фон Крастенбург – аналог крёстного отца в GTA, который единолично ведёт все политические дела и руководит бизнесом группировки. Сообщается, что семья фон Крастенбургов – самая влиятельная в Америке, а её совокупное состояние оценивается в 1 триллион долларов.

В остальном описываются самые запоминающиеся миссии, как, например, срыв сделки по продаже оружия между группировкой под названием Ангелы Смерти и террористической организацией "Аль-Хусан". Данный квест, как и другие, можно пройти по-разному. Это означает, что, во-первых, в игре будет свободный выбор, а во-вторых, концовки квестов также будут отличаться в зависимости от выбора игрока.

По данным анонимного инсайдера, опубликовавшего документ, в GTA VI обязательно будет онлайн. Основным приоритетом в разработке останется однопользовательская игра, а онлайн предоставит дополнительный доход из-за популярности ролевых игр. Вот несколько моментов из GTA VI Online, которые могут заинтересовать будущего игрока:

  • Доступны 4 разных онлайн-персонажа, каждый со своей историей и ролями. Каждый из них имеет свой стиль боя и уникально держит оружие
  • Деньги и активы каждого персонажа разделены
  • У каждого персонажа есть сюжетная линия
  • Валюта в онлайне была адаптирована до реалистичного уровня: вещи дешевле, а деньги заработать труднее
  • Главной целью режима является создание каждому герою репутации
  • Во все сюжетные онлайн-миссии можно играть в одиночку
  • Каждая сессия имеет максимум 100 игроков
  • При аресте вы можете внести залог для освобождения
  • Вы можете изменить вес и телосложение своего персонажа
  • Каждый игрок получит выбор между тремя бандами: агенты DOA, Ballas (гангстеры) и фон Крастенбурги.

Более подробно про игру в целом будет сказано во второй части.
Источник.

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