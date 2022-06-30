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Наверное, ещё пару месяцев назад не было категорически никакого смысла собраться и купить подержанную видеокарту, ведь, во-первых, их предложение на рынке было ограничено дефицитом полупроводников, а во-вторых, цены на них едва ли чем-то отличались от тех, что лежат в магазинах. Если отличались сильно, то это означало, что карта "убитая" майнингом, долго перегревалась и проработает ровно столько, сколько нужно покупателю для приобретения нового устройства.

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Сегодня ситуация чуть изменилась: с крахом криптовалютного рынка майнить на ускорителях стало невыгодно, вследствие чего карты в хорошем состоянии массово попали на б/у рынок комплектующих. В этой статье мы постараемся разобраться, что ждёт пользователя после приобретения "фермерской" видеокарты, стоит ли пытаться сэкономить, и нужно ли беспокоиться о снижении производительности.

Каковы риски?

Естественно, самым главным вопросом в данной теме являются риски, связанные с покупкой б/у видеокарты. В обществе уже "приелась" идея о том, что если купить майнерскую видеокарту, то её производительность будет снижена, а само устройство сломается буквально через несколько недель-месяцев. К счастью, всё не так печально. Вот несколько важных предостережений:

Опытные майнеры, как правило, не пытаются "гнать" видеокарту, заставляя её достигать рекордных результатов производительности. Причина банальна – им это не выгодно. По стандарту принято уменьшать энергопотребление карт, а разгону поддаётся только память

Геймеры, напротив, часто разгоняют весь ускоритель, тем самым снижая время его жизни

В фермах видеокарты работают без остановок круглые сутки, и это безусловно не хорошо. Но и не так плохо, как могло показаться. Из-за того, что они активны 24/7, циклы нагрева/охлаждения, которые нагружают кремний, сводятся к минимуму.

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А что с нагревом?

В майнерском деле принято сильно нагревать видеокарты, это правда. Однако также принято их охлаждать – это уже зависит от каждого конкретного добытчика криптовалюты. Если тот или иной майнер заботится о своих видеокартах, они всегда будут работать при адекватных температурах. В линейке Ampere самой чувствительной к теплу картой является флагманская RTX 3090. Её память GDDR6 в майнинге нагревается так быстро и до таких экстремальных температур, что не позволяет адекватно работать системе. Именно поэтому карты почти не используют в фермах, и именно поэтому покупать б/у RTX 3090 крайне не рекомендуется.

В то же самое время модели с менее мощной видеопамятью будут иметь меньший риск перегреться. В частности, имеются ввиду RTX 3070 Ti, RTX 3080 и RTX 3080 Ti. Крайне не рекомендуется после майнинга брать модели Founders Edition RTX 3080 и 3090, т.к. их заводская термопрокладка попросту не создана для экстремальных температур. Вероятнее всего, она не выдержит и недели.

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Что спрашивать?

Когда вы пришли смотреть б/у карту, если вы всё таки решили пойти этим путём, с продавцом в первую очередь нужно говорить не о погоде. Вот краткий перечень вопросов, которые нужно задать в любом случае:

Как долго на видеокарте добывалась криптовалюта?

Разгонялась ли видеокарта?

Был ли майнинг стабильным?

Наблюдались ли с ней какие-либо проблемы?

На каких температурах работала карта?

Порядок вопросов, конечно, можно изменять любым образом.

Кроме прочего, важно осмотреть физическое состояние видеокарты: сколы, царапины на задней панели или кожухе. Стоит обратить внимание на чистоту карты, т.к. это будет говорить о характере её владельца и покажет, как усердно он за ней ухаживал. Желательно в присутствии продавца провести пару стресс-тестов на артефакты, а также проверить работоспособность памяти. Не лишним будет запустить одну-две любимые игры.

Покупать или не покупать?

Несмотря на все нюансы при выборе бывшей в употреблении видеокарты, а их, как мы убедились, огромное множество, рекомендовать б/у ускоритель в качестве замены новому с магазина мы не будем, потому что новые устройства всегда имеют длительную гарантию и в случае поломки с ними есть вариант перестраховаться. Когда речь идёт о б/у, продавец просто отдаёт карту без всяких гарантий (как только она была подключена к майнингу в первый раз, гарантия автоматически слетела) и исчезает. Дальнейшие проблемы с устройством лежат исключительно на плечах того, кто его купил.