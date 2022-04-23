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Kachka За пост начислено вознаграждение
Инсайдер: GTA 6 разрабатывается на улучшенном движке RAGE 9
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Недавно мы рассказывали, почему на рынке видеоигр до сих пор не появилась долгожданная GTA 6. Как отмечает инсайдер с ником Moth Culture, к середине 2020-го игра была почти готова, но разработчики решили сделать проект больше, лучше и качественнее. Очевидно, не только в плане геймплея, но и в графике. Как сообщает коллега Moth Culture – известный инсайдер по играм Rockstar Games и в прошлом главный редактор издания Rockstar Magazine Крис Клиппел, Grand Theft Auto "пишут" не на Unreal Engine 5.

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Изначально предполагалось, что именно движок от Epic Games возьмут для основы, т.к. на нём сейчас создают самые популярные проекты вроде The Matrix Awakens, Fortnite, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl и др. Тем не менее, в своих высказываниях инсайдер был предельно однозначен. По его данным, которые он получил от доверенных источников, в GTA 6 будет использоваться новая версия продвинутого движка RAGE, подарившего всему геймерскому сообществу Red Dead Redemption 2 и предыдущие игры серии Grand Theft Auto.

Напомним, разработали движок студии Rockstar San Diego и Rockstar North. Его используют только для внутренних потребностей компании. Стороннее использование или лицензирование другим компаниям на данный момент запрещено.

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Описывая новый RAGE 9, инсайдер не смог сдержать эмоций и назвал его "опережающей время технологией". Судя по словам Клиппела, графика в GTA 6 будет настолько реалистичной, что сможет даже составить конкуренцию Unreal Engine 5, а, возможно, и превзойти его.
Источник.

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#rockstar games #rockstar #gta #gta 6 #grand theft auto 6 #unreal engine #rage
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