Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Kachka За пост начислено вознаграждение
Инсайдер: GTA 6 была практически готова ещё в 2020 году, но в Rockstar решили всё переделать заново
Когда игра выйдет теперь, остаётся лишь догадываться.
анонсы и реклама
Несколько RTX 3050 дешевле 50 тр в Регарде
Несколько видов RTX 3050 подешевели вдвое
RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза
RTX 3070 почти за 100 тр в Ситилинке
-250000р на RTX 3080 Ti в Ситилинке
3070 подешевела в 2.5 раза - смотри цену

Примерно с 2019-2020 года интернет начал стремительно наполняться всевозможными слухами о деталях разработки Grand Theft Auto 6. Карты, местность, локации, игровые механики, новые возможности в плане персонализации – всё это пришло к нам благодаря инсайдерам. Стоит также отметить, что на теме нажилось немало спекулянтов, которые информацию просто выдумывали.

реклама

Ещё один неподтверждённый факт говорит нам, что долгожданная игра могла выйти гораздо раньше, чем предполагалось. Инсайдер с ником Moth Culture и его команда долгое время анализировали рынок видеоигр и особенно уделяли внимание GTA 6. По его словам, окончательная точка в проекте могла быть поставлена ещё в 2020-м году, если бы в Rockstar Games этого захотели.

Как вы, наверное, догадались, в студии были немного другие планы. Инсайдер отмечает, что в середине 2020-го GTA 6 была готова примерно на 70%, и к концу года спокойно смогла бы "выйти на золото", т.к. работа осталась исключительно косметического характера. В тот период времени высшее руководство Rockstar внезапно приняло решение полностью перезапустить разработку проекта, отказавшись от огромного количества имеющихся наработок.

Среди причин, доподлинно никому неизвестных, инсайдер упоминает критику заданий Red Dead Redemption 2. По его мнению, в студии посчитали, что если они выпустят "клон" RDR2 с такими же "утомительными" миссиями, на серии Grand Theft Auto на этом можно будет заканчивать: в разные игры GTA до сих пор играют миллионы людей из-за неоднозначности их сюжета, крутых механик, незаурядных диалогов и внутриигровых событий.

анонсы и реклама
RTX 3060 Ti намного дешевле 100 тр
3050 уже дешевле 50 тр в Ситилинке
Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070
Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b>
350 000р скидка на комп Alienware
-90000р на RTX 3060
В ТРИ раза подешевел Ryzen 5 5600X
Скидка 120 000р на RTX 3070 в Ситилинке
32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза

Кроме того, сообщает Moth Culture, старый движок уже устарел, а переносить всё на новый было бы крайне нежелательно. Из этого следует, что скорее всего GTA 6 выйдет на Unreal Engine 5 в 2024 году. Инсайдер также уточнил, что именно любопытство публики и комьюнити вызвало настолько бурную реакцию в Rockstar, что о разработке решили открыто сообщить. Если бы не это, тайтл могли бы держать в секрете вплоть до 2023 года.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#rockstar games #gta 6 #grand theft auto 6 #grand theft auto
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Вокруг даты анонса GTA 6 поднялась новая волна хайпа после публикации Take-Two отчета для инвесторов
Игровой аналитик: прохождение GTA 6 может занять 500 часов, а игра будет актуальна минимум 10 лет
Rockstar представили GTA+ — платную подписку для обновленных версий GTA Online
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Visa и MasterCard ушли, а китайская UnionPay игнорирует блокировки кредитных карт граждан РФ
16
Переход Эфира на PoS приведёт к падению курса, но через 2 года ETH подорожает до $10 000 – РБК
9
Западные трейдеры отказываются от российской нефти марки Urals, но не против покупать её под другим именем
11
Илон Маск может ответить в суде за промедление с раскрытием информации по покупке акций Twitter
1
Самый дорогой боевой корабль в мире пополнил флот США
55
Санкции против РФ приведут к росту курса Биткоина и падению фондового рынка США – Cryptonews
21
В магазины РФ пришла новая волна скидок на видеокарты – Radeon RX 6900 XT подешевела на 240 000р
22
В nVidia подтвердили, что RTX 3050 медленнее всех видеокарт прошлой линейки RTX 20
11
Процессоры дешевеют в магазинах РФ на фоне укрепления рубля –оптимальные предложения на 13.04.2022г
23
Обновленная версия майнера сделала карты LHR более выгодными в добыче криптовалюты
10
Apple научит Watch измерять давление, температуру тела и содержание сахара в крови
7
В Сбере предложили пользователям Android скачивать СберБанк Онлайн напрямую с сайта компании
12
В перегреве современных мобильных процессоров виноват и дизайн ядер Arm
2
Microsoft выпустила обновления для Windows 7 и Windows 8.1
9
AMD намеревается сделать большой рывок в разгоне с процессорами Ryzen 7000 Raphael
7
Американцы запретили в РФ шрифты Times New Roman и Arial – чем это грозит обычным пользователям
27
Платформа AMD Socket AM5 откроет новые возможности по разгону оперативной памяти типа DDR5
3
Специалистам всё-таки удалось разогнать заблокированный AMD Ryzen 7 5800X3D
29
В этом году выставка Computex пройдёт в конце мая
+
Россияне потребовали от Netflix компенсацию в 60 млн рублей за уход с рынка
14

Популярные статьи

5 причин, по которым я отказался от апгрейда Ryzen 5 1600 на Ryzen 5 5600X
131
Какую видеокарту я планирую купить в 2022 году – непростой выбор между AMD Radeon и NVIDIA GeForce
52
Электроника и ПК в РФ стремительно дешевеют, а ритейлеры готовятся к приходу китайских брендов
24
Краткий обзор XCOM 2: War of the Chosen
14
Обзор мерцающей светодиодной лампочки "Без мерцания"
8
Мои впечатления от игры ZombiU. Часть первая
3
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime H610M-D D4
7

Сейчас обсуждают

Sheshenbek
03:07
если честно за месяц цены НИХЕРА не понимались. ну у нас в ситилинке покрайнемере как палит гейрок 3070ti стоила 125к месяц назад ,так она и сейчас стоит
Игровые видеокарты дешевеют в магазинах РФ – GeForce RTX 3070 потеряла 130 000 р за неделю
ахахах
02:59
но всё равно в эмпаерах колево пластелиново выглядит
Ремастер-версия стратегии Age of Empires II вскоре получит расширение Dynasties of India с тремя новыми нациями
Sheshenbek
02:56
ждём
Инсайдер: GTA 6 была практически готова ещё в 2020 году, но в Rockstar решили всё переделать заново
Stupid Miner
02:54
😁
Игровые видеокарты дешевеют в магазинах РФ – GeForce RTX 3070 потеряла 130 000 р за неделю
Stupid Miner
02:52
Бери ипотеку на 20 лет
EVGA устроила распродажу видеокарт серии RTX 30
VRoman
02:50
Деградация процессоров лечится заменой кондеров на материнке в линии питания процессора. Я так вернул утерянные 200МГц моему бывшему 4570К.
Мой AMD Ryzen 5 1600 деградировал после легкого разгона — подробный отчет
quidirrumabo
02:44
Я, как вижу рекламу 3елота, так сразу перехожу по оставленным им ссылкам и с большим удовольствием всё покупаю. Причём всегда скупаю всё перечисленное - это мой принцип. Тем более, что всё не дорого и...
Игровые видеокарты дешевеют в магазинах РФ – GeForce RTX 3070 потеряла 130 000 р за неделю
VRoman
02:39
Смешно. А ведь только неделю-две назад стали приходить уведомления на почту для тех, кто ждал видюх в очереди EVGA. А теперь оказывается по полной цене видюхи уже никому не нужны и приходится идти на ...
EVGA устроила распродажу видеокарт серии RTX 30
quidirrumabo
02:38
Заметьте, этот платный окраинский бот каждый день создаёт новый акк на конфе, чтобы донести свою тупую перемогу. Но, есть вопрос, как такие тупые высеры могут хоть на что-то или на кого-то повлиять? Э...
5 причин, по которым я отказался от апгрейда Ryzen 5 1600 на Ryzen 5 5600X
ахахах
02:36
человечество на стадии амёб в этих исследованиях ещё
Блогер подсоединил Steam Deck к настольным видеокартам и увеличил производительность вдвое
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем