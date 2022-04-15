Когда игра выйдет теперь, остаётся лишь догадываться.

Примерно с 2019-2020 года интернет начал стремительно наполняться всевозможными слухами о деталях разработки Grand Theft Auto 6. Карты, местность, локации, игровые механики, новые возможности в плане персонализации – всё это пришло к нам благодаря инсайдерам. Стоит также отметить, что на теме нажилось немало спекулянтов, которые информацию просто выдумывали.

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Ещё один неподтверждённый факт говорит нам, что долгожданная игра могла выйти гораздо раньше, чем предполагалось. Инсайдер с ником Moth Culture и его команда долгое время анализировали рынок видеоигр и особенно уделяли внимание GTA 6. По его словам, окончательная точка в проекте могла быть поставлена ещё в 2020-м году, если бы в Rockstar Games этого захотели.

Как вы, наверное, догадались, в студии были немного другие планы. Инсайдер отмечает, что в середине 2020-го GTA 6 была готова примерно на 70%, и к концу года спокойно смогла бы "выйти на золото", т.к. работа осталась исключительно косметического характера. В тот период времени высшее руководство Rockstar внезапно приняло решение полностью перезапустить разработку проекта, отказавшись от огромного количества имеющихся наработок.

Среди причин, доподлинно никому неизвестных, инсайдер упоминает критику заданий Red Dead Redemption 2. По его мнению, в студии посчитали, что если они выпустят "клон" RDR2 с такими же "утомительными" миссиями, на серии Grand Theft Auto на этом можно будет заканчивать: в разные игры GTA до сих пор играют миллионы людей из-за неоднозначности их сюжета, крутых механик, незаурядных диалогов и внутриигровых событий.

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Кроме того, сообщает Moth Culture, старый движок уже устарел, а переносить всё на новый было бы крайне нежелательно. Из этого следует, что скорее всего GTA 6 выйдет на Unreal Engine 5 в 2024 году. Инсайдер также уточнил, что именно любопытство публики и комьюнити вызвало настолько бурную реакцию в Rockstar, что о разработке решили открыто сообщить. Если бы не это, тайтл могли бы держать в секрете вплоть до 2023 года.