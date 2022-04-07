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Недалёкое будущее полупроводников в России - изоляция, дефицит и десятки лет упорного создания аналогов

В этой статье вы сможете кратко ознакомиться с "тайваньским чудом", посмотреть на ситуацию на российском рынке под другим углом и заглянуть в недалёкое будущее микропроцессоров в нашей стране.
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С каждым днём российская экономика теряет миллионы рублей из-за санкций Запада. Новый пакет от США, ратифицированный вчера, не слишком поменял расстановку позиций, однако окончательно закрепил намерения Америки заставить Россию использовать заблокированные резервы или принять дефолт экономики. В свою очередь серьёзные ограничения на торговлю идут и с ЕС, а недавно к "санкционной войне" подключилась Япония. Сегодня мы попытаемся понять, как это всё повлияет на электронную промышленность в РФ, насколько долго хватит запасов электроники; детальнее рассмотрим санкции Тайваня и к чему они могут привести в недалёком будущем, а также оценим шансы создания реального импортозамещения в России.

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Десятки лет прогресса без изоляции
Во-первых, чтобы понять, какие процессы ждут российскую промышленность, стоит вспомнить, с чего начиналось развитие крупнейшего мирового производителя полупроводников TSMC – знаменитой тайваньской компании.

Зачатки её были заложены ещё в 1973 году, при создании Института по исследованиям промышленных технологий (ITRI). В 1987 правительство одноимённого острова Тайвань инвестировало огромные деньги в предприятие под названием Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), приняв помощь от голландского производителя техники Philips Electronics NV. Только его доля в компании составляла почти 30%. Наибольший пакет акций принадлежал правительству.

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Резкий оборот капитала пришелся на 1990-е, и с тех пор TSMC с 2% общемирового объёма полупроводников поднялась до впечатляющих 52%. Итого, на то, чтобы занять солидные позиции на рынке, компании потребовалось около 30 лет. Без санкций, тормозящих прогресс, без технологической изоляции, но при активной торговле с другими государствами.

Импортозамещение. Был ли всё это время план?
В опросе от kommersant.ru, проведённом недавно изданием, чётко вырисовывается мнение, что до недавнего времени внятной политики по поводу создания собственного независимого производства в России не было. Актёр Сергей Кудряшов рассказывает, что отрасль полупроводников неоднократно пыталась добиться государственных субсидий и помощи в развитии. Расширение и постройка новых производств отошла на второй план, уступив место дизайн-центрам по проектированию микропроцессоров и сфере IT в общем.

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Вероятно, в правительстве даже не могли предположить, что реакция на военные действия в Украине последует настолько конкретная и организованная. Директор по инновационному развитию центра коллективного пользования МИЭТа Павел Машевич в интервью с “Ъ” отмечает, что в начале 2000-х государство попросту не имело необходимых ресурсов, чтобы основать независимую экосистему электроники, производить материалы, освоить оборудование или, по крайней мере, заняться подбором ценных кадров.

В планах импортозамещение появилось только в 2020 году, в «Стратегии развития электронной промышленности РФ до 2030 года». Среди основных целей – создание кремниевых фабрик, способных на выпуск продукции на следующих техпроцессах: 28 нм, 14–12 нм, 7–5 нм. В связи с событиями на Украине планы правительства так и не были конкретизированы.

Без TSMC и Samsung
25 февраля, сразу после того как Бюро экспортного контроля (BIS) Минторга США ввело санкции на экспорт техники, власти Тайваня и директорат TSMC объявили о прекращении поставок в Россию своей продукции. На мощностях Тайваня выпускались отечественные процессоры «Байкал» и «Эльбрус». Президент острова Цай Инвэнь не стала "играть в молчанку" и в тот же день подтвердила присоединение региона к экономическим санкциям против РФ.

Итого мы имеем отказ от сотрудничества с российскими дизайн-центрами TSMC и Samsung (около 71% поставок полупроводников в мире). Ещё более жирную точку в вопросе поставило всё то же BIS, запретив американским компаниям вести в России бизнес. В "чёрный список" компаний, куда перестанут поставлять процессоры, попали три основных отечественных производителя: АО МЦСТ (чипы «Эльбрус»), МТЦ «Элвис» (мобильные чипы «Скиф») и АО «Байкал Электроникс» (чипы «Байкал»).

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Иными словами, на корейских, тайваньских и американских фабриках заказы из РФ больше не принимают. Если ситуация и дальше будет идти в том ключе, в котором идёт сейчас, заявила 4 апреля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, ЕС будет вынужден полностью запретить экспорт в Россию автомобилей, всего транспортного оборудования и полупроводников.

Удар со стороны пандемии
В период резкого оттока мозгов, который наблюдается сейчас, очень важно не растерять самых ценных специалистов, пока идут поиски альтернативных фабрик за рубежом. В теории их знания сможет на практике применять наш "Микрон". Сегодня он сосредоточился на 130–90 нм.

Как и многие заводы во всём мире, "Микрон" сильно пострадал от пандемии Covid-19. На нём сказался дефицит материалов, а теперь, возможно, на нём лежит единственная надежда на относительно быстрый рост отечественного производства. Если завод прямо сейчас начнёт заниматься выпуском банковских и транспортных карт, созданием оборудования для российских нефтесервисным компаний, наладит на своих мощностях полупроводники, возможно, чтобы догнать TSMC и Samsung понадобиться чуть меньше времени.

Как бы там ни было, на запросы “Ъ” в "Микроне" не отвечают. Доподлинно известно, что вследствие санкций российские предприятия фактически полностью лишились импортного оборудования и комплектующих. Партнер департамента управления рисками «Делойт» в СНГ Сергей Кудряшов, отвечая на вопрос о договорах, рассказывает, что закупать детали с европейского, японского и американского рынков нет никакой возможности.

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Результат есть результат. Подводим итоги
Источники в правительстве сообщают “Ъ”, что Россия взяла курс Китая, и намерена обеспечить себя собственным независимым производством в кратчайшие сроки. Естественно, в адекватных пределах. Над развитием полупроводниковой отрасли в РФ работают 22 спец. группы. На субсидирование проекта собираются выделить не меньше 1 трлн рублей. Китай, в то же время, выделил на реализацию похожей программы Made in China 2025 1.4 трлн долларов.

Как отмечает экс-директор «Росэлектроники Валерий Дшхунян, создание российского производства почти что с нуля – задача далеко не из лёгких. Она может затребовать на реализацию годы, если не десятки лет, и только в том случае, если государственные запросы будут чёткими, понятными и справедливыми. Хороший вклад в развитие может внести спад цен на нефть. Полупроводники сами по себе – довольно энергоёмкое дело, требующее огромных природных ресурсов. Теоретически, если газ и нефть подешевеют, внимание на производства РФ могут даже обратить некоторые китайские инвесторы.

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