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The Elder Scrolls 6: ориентировочная дата выхода, планы Тодда Говарда и прочие игровые моменты

Если вы причисляете себя к фанатам серии The Elder Scrolls, шестую часть можете не ждать. Игра собирается получить звание игры десятилетия.
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Как и тысячи других фанатов, вы, наверное, пришли сюда, чтобы получить больше информации о любимой серии The Elder Scrolls. С выходом 5-й части ни один геймер не остался равнодушен к удивительным пещерам, подземельям и большим городам провинции Скайрим. 9 городов (Солитьюд, Рифтен, Морфал, Данстар, Виндхельм, Винтерхолд, Вайтран, Фолкрит и Маркарт) манили игроков обширностью своего открытого мира, возможностью зайти и обследовать почти каждую хижину в любом населённом пункте без возражения хозяина. Ещё более интересными казались маленькие деревни и селения вблизи городов, некоторые из которых населяли скелеты, маги и прочая нечисть. Помимо этого TES V предлагала геймеру выбор гильдии, путешествия по всему материку в поисках древних рун, а также, само собой, охоту на драконов. Но будет ли такой же разнообразной The Elder Scrolls 6? На этот вопрос мы сегодня попытаемся ответить. Чтобы не заставлять вас искать информацию по разным источникам, мы собрали всё самое актуальное о TES 6 в одном месте. Наслаждайтесь.

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Когда ждать игру?
Вопрос не в том, когда ждать, это и так известно: очень не скоро. Вопрос в том, нужно ли ждать. Игровой разработчик Тодд Говард, руководящий созданием The Elder Scrolls, говорит, что ждать игру не нужно в принципе, т.к. это бесполезно. Впервые трейлер игры нам показали ещё в 2018, но это не означало, что она выйдет через год, два, 5 или даже 10. Команда, уделив вселенной Свитков достаточно времени, устала от одного и того же, и теперь на полную отдаётся научно-фантастической RPG Starfield. Да, такое бывает, что руководство прислушивается ко мнению обычных кодеров и дизайнеров, пытаясь совместить их интересы со своими.

Доподлинно известно, что сначала по дате выхода идёт Starfield, которую планируют на 2022 год (с учётом переноса нужно учитывать и начало 2023), после неё –  Fable 4. Фил Спенсер поделился, что данный тайтл тоже высоко ценится и значит не меньше, чем любая другая игра студии. Приблизительно подсчитав, получается, что первые реальные демонстрации геймплея The Elder Scrolls 6 не появятся аж до 2024-2025 года.

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В интервью Games Studios директор Bethesda объяснил, что TES для него и фанатов – это как лакомый кусочек пирога, который лежит в отдалении. Все его видят, все о нём знают, и рано или поздно его можно будет попробовать. Чтобы справиться с тем, что разработчики хотят сделать в этой игре, им нужно больше времени, а пока что шестые Свитки находятся на этапе дизайна.

Ожидание в этом случае – не вина разработчиков
На примере Cyberpunk 2077 мы чётко увидели, к каким ужасным последствиям может привести конфликт интересов в студии. Когда маркетологи хотят выпустить игру раньше, сотрудники не успевают, первые её откладывают, а потом получают волны негатива, масштабный и ожидаемый проект превращается в пустышку. Именно поэтому Тодд Говард не спешит со следующей игрой. В интервью для IGN у него спросили, считает ли он такой большой разрыв между частями хорошим, на что он ответил, что это безусловно не хорошо, но это лучше, чем выпустить сырой неоптимизированный продукт и смотреть на его "падение". В то же время директор признаётся, что он бы согласился на магический взмах волшебной палочки и появление именно такой игры, которую они с командой хотят сделать. Прямо сейчас.

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По его словам, пришло время опробовать новые горизонты (Starfield и Elder Scrolls Online). Само успешное существование последней даёт разработчикам понять, что в новой части сейчас нет нужды. Франшиза и без неё находится в хорошем состоянии.

Помимо прочего, Говард откровенно говорит, что TES 6 занимает больше времени, чем планировалось, но в студии хотят убедиться, что делают всё правильно. Не так, чтобы об игре отзывались даже с маленькой долей разочарования. Новая игра должна выйти большой и впечатляющей.

Игра десятилетия и наследие Skyrim
Обсуждая Skyrim и её наследие с журналистами GQ, Тодд Говард рассказал, как сложно сделать игру, такую как Skyrim, а после этого её же ещё и перепрыгнуть. Несколько лет назад, если бы у него спросили, будет ли The Elder Scrolls 6 лучше, он не смог бы ответить с той же уверенностью, какую имеет сейчас. Со слов главного директора, TES 6 обязана стать игрой десятилетия, а не очередным громким релизом года, о котором вскоре забудут. Размышляя о сложности такого задания Тодд Говард спросил у журналистов, знают ли они, как создать настолько интересную игру, чтобы люди играли в неё целое десятилетие.

Только для Xbox? А как же PS5?
Вопрос эксклюзивности, как и прочие детали, пока что официально не имеет ответа. Игровой журналист GamesBeat Джефф Грабб недавно написал у себя в Twitter, что The Elder Scrolls 6 таки будет эксклюзивом для платформы Xbox. Фил Спенсер также неофициально подтвердил эксклюзивность TES 6, однако подчеркнул, что это будет не в качестве наказания для фанатов PS5. Полностью раскрыться игра сможет только на Xbox, где есть система Game Pass.

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