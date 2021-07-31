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Буквально вчера у, казалось бы, незыблемого лидера видеокарт бюджетного сегмента нового поколения появился конкурент. Конкурент, который стоит на несколько десятков долларов дороже, но во всех сегментах показывает себя лучше. Конечно, речь идёт о Radeon RX 6600 XT от компании AMD. Её показали во время выставки Chinajoy 2021.

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Как сообщают первые новостные порталы, видеокарта построена на базе графического процессора Navi 23 XT, работающего на частотах от 2359 до 2589 МГц. Видеопамятью новинку слегка обделили. По сравнению с RTX 3060 (12 Гб), у RX 6600 XT всего лишь 8 Гб GDDR6 со 128-и битной шиной. Энергопотребление низкое: 160 Вт⋅ч.

Чтобы показать всю мощь чипа, AMD прямо во время презентации презентовала пользователям результаты проведенных ими тестов. Исходя из них, почти во всех современных играх RTX 3060 "пасёт задних", т.к. новинка выдаёт в среднем на 15% больший результат. Все тесты проводились в разрешении 1080p, а про 4K по неизвестной причине вообще забыли. Возможно, не случайно.

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По сравнению с прошлой Radeon RX 5600 XT, 6600 XT превосходит карту в 1.5 раза. Официальный релиз видеокарты намечен на 11 августа. В ценовой категории 6600 XT стоит на 50 долларов дороже.

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