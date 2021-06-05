Украина планирует стать центром майнинга и привлечь миллиардные инвестиции за счёт криптовалюты
Американское издание Foreign Policy сообщает, что Украина приняла противоположную Китаю сторону в вопросе о криптовалютах. Если Поднебесная полностью их запретила, то Украину намереваются сделать мировым центром майнинга. В основном за счёт продвижения закона "О виртуальных активах", который сейчас находится на стадии рассмотрения.
Он предполагает всестороннее поощрение майнеров, полную легализацию на добычу, хранение и торговлю криптовалютой, получение разрешения на любые действия с участием виртуальных активов. По информации Foreign Policy, именно цифровая валюта должна стать средством для привлечения в Украину миллиардных капиталов от инвесторов из-за границы. В том числе и из Америки. Уже через 5 лет, если всё пойдёт по плану, страна станет индустриальным центром с максимально благоприятными условиями по торговле криптовалютой.
Более того, в Украине сейчас строится крупнейшая майнинговая ферма возле Запорожской АЗС. Проект целиком финансируется швейцарской компанией H2. В 2020 году его стоимость составила более 700 миллионов долларов. Половина капитала ушла на закупку оборудования. Журналисты издания подчёркивают, что до 2023 года Украина также заключит партнёрство с нидерландской Bitfury. Они будут заниматься постройкой второй фермы в непосредственной близости к Ровенской АЭС.
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