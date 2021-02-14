Поскольку PlayStation 5 всё ещё остается дефицитным товаром, а разработчики не прилагают нужных усилий для преодоления задержек, сегодня мы выделили для вас несколько ценных советов, как не пропустить очередную волну поставок. Она, кстати, планируется в конце ткущего месяца. В ближайшее время компания Sony планирует поставить как минимум 3 миллиона устройств по всему миру. Немалое количество из них попадёт в отечественные магазины.

Итак, во-первых, не рассчитывайте, что продукт с ярлыком "дефицитный" "сам попадёт к вам в руки". Этого не будет. Соответственно, ждать, что PlayStation 5 каким-то образом обойдёт крупнейшие торговые сети и попадёт в маленький магазин вблизи дома, не стоит. Даже товары с неограниченными поставками вначале приходят туда, где оформляется больше заказов.

Из этого, как вы уже наверное догадались, следует, что искать PS5 нужно в интернет-магазинах по типу Холодильник.ру, Связной, Эльдорадо, Ситилинк, М Видео, МедиаМаркт и тому подобных. Проще говоря, там, где самая большая аудитория.

Во-вторых, не следует обращать внимание на дилеров, занижающих цены. Вероятнее всего их товар имеет сомнительное качество и не включает в себя гарантию вследствие того, что стоимость и так ниже рекомендованной. Их тоже отбрасываем в конец списка, как и площадки вторичной перепродажи.

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В-третьих, не лишним будет завести по одному аккаунту во всех популярных онлайн-магазинах. Для того, чтобы в нужный момент, когда приставки появятся в доступе, не тратить время на регистрацию, а сразу оформить быстрый заказ. Адрес доставки и способ оплаты тоже следует настроить заблаговременно. Кроме того, мобильное приложение этих сетей может отправить вам уведомление о поступлении товара.

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