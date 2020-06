Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Как мы знаем, новая часть практически идеальной и прорывной во всех областях на те времена The Last of Us, столкнулась с огромным количеством препятствий, как, например, бомбардировка отрицательными отзывами от игроков или многочисленными утечками сюжета, раскрывающими важные детали. Несмотря на это, студия Naughty Dog не теряла надежды в успех игры, собственно, не теряет и сейчас. Однако, недавно всплыла ещё одна неожиданная и неприятная новость.

Ресурс Kotaku несколько дней назад обнаружил крайне интересный факт: в одном из трейлеров к игре The Last of Us Part II Naughty Dog показала важную деталь, которой в конце игры не оказалось. Речь идёт о том эпизоде, в котором главная героиня Элли вынуждена прятаться от врагов в кустах. В этот момент трейлер чётко показывает, как чья-то рука закрывает ей рот. Далее в рекламном ролике видно, что это не кто иной, как Джоэл – известный всем персонаж первой части, который ранее погиб.

Такой поворот событий очень удивил фанатов, ведь протагониста быть в живых не может в принципе. Многие поклонники игры начали задавать студии вопросы, мол, как это возможно и каким образом он выжил. Кульминацией недовольства стало известие о том, что ничего подобного в реальной версии The Last of Us Part II нет. Там рука принадлежит уже не любимцу публики Джоэлу, а Джесси – другу и верной спутнице главной героини. Игроки в момент обвинили студии в обмане пользователей заявив, что это нечестный рекламный ход, созданный для того, чтобы продемонстрировать дует в новой части, как это было раньше. Некоторые особо активные геймеры даже хотят подать в суд на Naughty Dog за намеренное введение в заблуждение.