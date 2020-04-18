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Во время самоизоляции многим хочется чем-то себя порадовать, ведь времяпровождение целыми сутками дома лишено привычных радостей жизни: прогулок, походов в ресторан, развлечений и т.д. Одним из способов поднятия настроения является покупка нового смартфона. Давно пора обновить старый софт и наконец воспользоваться всеми прерогативами современных устройств. Однако, среди огромного выбора в интернете не просто подобрать идеальный смартфон, чтобы он полностью удовлетворял все желания и прихоти пользователя. В этой статье я изложу все подводные камни в выборе классической "звонилки" без всяких новомодных чёлок и огромных экранов, которые даже в карман не помещаются. Никаких конкретных моделей приводить и рекомендовать не буду, дабы не создавать видимость рекламы. Начнём.

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Кто бы что ни говорил про важность процессора и прочего железа, самым основным элементом в современном смартфоне выступает именно его автономность. Любой смартфон с самыми продвинутыми характеристиками, но автономностью в 3 000 мА·ч превратится в обыкновенный кирпич за полдня нормального использования, если конечно с собой нет портативной зарядки. Покупать устройства, у которых меньше 4000 мА·ч, не стоит. Идеальным вариантом будет 5 000-6 000 мА·ч. Этого хватит на полный день. Некоторое количество заряда даже останется, но всё зависит от интенсивности использования.

Оперативная память

ОЗУ, RAM или оперативная память – ключевой компонент современного смартфона. При недостаточном её количестве скорость устройства в разы уменьшится. Эксплуатировать его станет невозможно из-за постоянных подтормозок и лагов. Ещё несколько лет назад отличным количеством памяти можно было назвать 1-2 ГБ, но теперь этого недостаточно. Идеальным вариантом будет как минимум 6, при возможности и 8 ГБ.

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Данная характеристика – сугубо субъективное мнение каждого. У любых размеров дисплея от самых маленьких до огромных 7 дюймовых гигантов есть свои поклонники, но людям, старше 20, определённо больше нравится экран не больше чем 6.5". У больших смартфонов есть один огромный минус помимо того, что они неудобны в повседневной жизни: большинство людей кладут при переноске свой телефон в карман. Сделать это с большим телефоном чаще всего не получится, поэтому придётся покупать сумку или что-то наподобие неё. Лично я придерживаюсь мнения, что идеальным размером дисплея является 5.1" - 5.5".

Процессор

Безусловно, при выборе качественного и быстрого смартфона, по которому захочется не только позвонить, но ещё и поиграть в современные мобильные игры, стоит присматриваться только к Qualcomm Snapdragon или в крайнем случае Mediatek. Первый вариант – самые популярные мобильные процессоры на рынке. Они пользуются хорошими отзывами со стороны покупателей и отличаются не слишком высокой ценой. Mediatek – это тоже неплохой вариант, только устройства с ними будут стоить немного бюджетнее, что и хорошо, и одновременно плохо. Если вы точно собрались покупать новый смартфон и не ставите себе жестких ценовых рамок, то стоит брать Snapdragon.

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Только 8 ядер. Не меньше. Не все современные смартфоны отличаются быстродействием, поэтому выбирать устройство с меньшим количеством ядер категорически нельзя.

Разрешение экрана

На дворе 2020 год, эпоха качественного видео уже давно наступила. Выбор хорошего телефона должен ограничиваться только следующими разрешениями: FULL HD, стандартный HD и более лучшие. Современный мир буквально полностью пропитан различными видеороликами. Большинство пользователей каждый день просматривают хотя бы одно видео, даже не замечая этого, и, чтобы наслаждаться качеством, нужны только эти два разрешения. Всё что было до них, давно устарело. Также хочу отметить, что на экране смартфона не должно быть "чёлки". Опять же, это тоже лично моё мнение, но при использовании устройства с "чёлкой" мне было крайне неудобно, она постоянно отвлекала взгляд от экрана и мешала даже во время игр.

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На своём примере скажу, что один модуль камеры – прошлый век. Мой смартфон имеет всего один модуль основной камеры на 13 Мп. Откровенно говоря, это очень мало. В идеале, 2-3 модуля уже хорошо. Обычным пользователям, не собирающимся снимать на смартфон профессиональные видео, больше не нужно.

Объем встроенной памяти

При выборе памяти для смартфона главным фактором нужно учитывать только ОЗУ, дополнительную память можно легко приобрести в любом магазине. Рекомендовать устройства с меньше чем 16 ГБ встроенной памяти я не буду, но в любом случае, карты памяти (SD) наполнят телефон любым количеством возможного объёма для записи информации от 16 до 512 ГБ в зависимости от предназначения телефона.

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Так как смартфоны с поддержкой 5G существуют, а вот работать на соответствующей частоте пока что не могут, то воспринимать их как потенциальную покупку нельзя. 3G и 2G уже не способны обеспечить современного пользователя качественным и быстрым мобильным интернетом. Остаётся только 4G (LTE). Сейчас всё больше производителей мобильных устройств планомерно переходят именно на этот стандарт, отказываясь от старых и медленных частот. Возможно, через несколько лет во всех развитых странах мира введут использование 5G, и покупка смартфона с этим стандартом принесёт огромные плюсы. К тому же, не нужно будет менять любимую "звонилку".

Материал корпуса

Почти все смартфоны на сегодняшнем рынке сделаны из пластика, лишь некоторая часть из металла, но их количество только уменьшается. В связи с этим, выбор небольшой. Купить качественный телефон с соблюдением всех перечисленных параметров, притом металлический, очень сложно.

Bluetooth

Отдельно хочу сказать про беспроводную персональную сеть Bluetooth. При выборе устройства, обязательно нужно смотреть на самую последнюю версию Bluetooth. Почему? Всё просто, дело в беспроводных наушниках. Пользователей, которые бы никогда не пользовались стандартными наушниками, очень мало. Уже сейчас собственная беспроводная гарнитура имеется почти у каждого встречного, а через несколько лет они распространятся с ещё большей скоростью. Именно для этого в смартфоне и обязана быть только последняя версия Bluetooth. Все, кто думает, что они не будут пользоваться беспроводными наушниками, рано или поздно поменяют своё мнение.

Итог

Применив перечисленные мной выше фильтры, я получил список из 50+ смартфонов. Наиболее привлекательный из них стоил 36 000 рублей. При желании, можно найти и дешевле.