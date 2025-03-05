Несмотря на появление 5-кратного телеобъектива и интеграции Apple Intelligence, iPhone 16 Pro стал скорее эволюционным, чем революционным обновлением.

Безусловно, это по-прежнему один из лучших смартфонов на рынке, но владельцам iPhone 15 Pro едва ли стоит рассматривать его как серьезный повод для апгрейда.

Однако грядущий iPhone 17 Pro может изменить ситуацию. На данный момент известно как минимум о четырех значительных улучшениях, которые могут сделать его действительно прорывным устройством.

Дизайн, которого не ждали

С момента появления Dynamic Island в iPhone 14 Pro Apple не вносила кардинальных изменений в дизайн Pro-линейки. Но похоже, в этом году все изменится.

По данным надежного инсайдера Джона Проссера, новый флагман Apple получит переработанный блок камер, который займет всю верхнюю часть задней панели – решение, напоминающее прошлые модели Google Pixel. Примечательно, что Apple берет этот дизайн на вооружение именно в тот момент, когда Google, напротив, от него отказывается в пользу более традиционного подхода (Pixel 9a).

Что касается Dynamic Island, его размеры должны уменьшиться в iPhone 17 Pro Max и iPhone 17 Air.

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Новые возможности для мобильной фотографии

В iPhone 16 Pro установлены три камеры: основные и ультраширокоугольные модули на 48 Мп, а вот 5-кратный телеобъектив ограничен 12 Мп. Аналитик Джефф Пу утверждает, что в 2025 году Apple исправит этот дисбаланс, увеличив разрешение телеобъектива до 48 Мп.

Обновление коснется и фронтальной камеры: её разрешение может увеличиться с 12 до 24 Мп.

Ускоренная зарядка

Ожидаемый рост энергоэффективности процессора, безусловно, положительно скажется на автономности, но гораздо более заметным нововведением может стать увеличение скорости зарядки.

По данным инвестиционной компании GF Securities, вся линейка iPhone 17 получит поддержку 35-ваттной проводной зарядки. Для сравнения: сейчас официально заявленный максимум составляет 20 Вт.

Больше оперативной памяти

В прошлом году Apple Intelligence стал причиной увеличения объема оперативной памяти в базовых моделях iPhone 16. Теперь аналогичный апгрейд ожидается и в Pro-линейке.

Джефф Пу прогнозирует, что iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max получат 12Gb ОЗУ, что на 4Gb больше, чем в актуальных моделях. Однако аналитик Мин-Чи Куо придерживается иной версии: он считает, что дополнительную память получит только iPhone 17 Pro Max. Если так, владельцам компактного iPhone 17 Pro придется довольствоваться прежним объемом ОЗУ.