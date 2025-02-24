Райские птицы, обитающие в лесах Папуа Новой Гвинеи, Индонезии и Восточной Австралии, славятся своими яркими перьями и уникальными, зачастую экстравагантными украшениями. Эти поразительные физические черты задают планку "птичьей моды", поскольку многие виды используют красочные перья в сложных брачных ритуалах, превращая их в завораживающие, почти неземные представления. Однако недавние исследования выявили новую удивительную особенность: эти птицы светятся в темноте.

Биофлуоресценция характерна для целого ряда организмов: от грибов до рыб и рептилий, но мало кто из птиц демонстрировал светящиеся перья. Данный пробел в знаниях побудил биолога Рене Мартин из Университета Небраски-Линкольна провести исследование. Ее команда изучила коллекцию образцов Американского музея естественной истории, датируемую 1800-ми годами, и обнаружила, что 37 из 45 известных видов райских птиц обладают биофлуоресцентными перьями.

По всей видимости, это явление играет определенную роль в брачных играх птиц, хотя биофлуоресценция и особенно заметна только у самцов.

Биофлуоресценция у птиц возникает, когда организмы поглощают более короткие высокоэнергетические волны света. Поглощенная энергия затем переизлучается в более длинных, низкоэнергетических волнах, создавая зеленые, желтые, оранжевые и красные цвета. В перьях птиц содержатся молекулы флуорофоры, которые подвергаются биофлуоресценции. Зрительная система райских птиц прекрасно настроена на обнаружение этих волн благодаря особенным фильтрам в их глазах.