Основная проблема нынешних ракетных двигателей заключается в их ограниченной скорости, из-за чего даже ближайших к нашей планете объектов достичь очень сложно. Например, чтобы долететь до Марса, нужно потратить год в одну сторону, что само по себе опасно для космонавтов: во время полета через организм пройдет слишком большое количество радиации и космического излучения.

Новый двигатель Росатома позволит значительно сократить время полета. По данным СМИ, в Росатоме разработали инновационный магнитно-плазменный двигатель, разгоняющийся до невиданных сегодня скоростей. Его средняя мощность составляет 300 кВт. В пресс-службе Росатома рассказали, что с помощью двигателя можно будет достичь Марса всего за 30-60 дней. В этом случае появляется возможность отправить туда космонавта без особых угроз его жизни.

Когда начнутся первые испытания прототипа, неизвестно. Они будут проходить на специальной площадке в Троицке, оборудованной вакуумными системами для тестирования работоспособности двигателя. Строительство экспериментального стенда и камеры с охлаждением уже началось.