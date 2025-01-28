Запуск RTX 5090 и RTX 5080 состоится всего через три дня, а заядлые геймеры и любители видеокарт уже начали разбивать палатки у магазинов MicroCenter, чтобы занять свое место в очереди. Недавнее сообщение на сабреддите Micro Center рассказывает о ситуации в магазине в Тастине, штат Калифорния, где несколько покупателей разбили палатки у входа.

Судя по фотографии, опубликованной на сабреддите, пока что собралась лишь небольшая группа людей. Однако ожидается, что по мере приближения даты запуска количество людей, разбивающих палатки, будет расти, что отражает тенденции, наблюдавшиеся во время предыдущих релизов GPU.

Разбивать палатки у Micro Center стало традицией для крупных презентаций GPU, особенно для таких известных моделей, как RTX 5090. Такое поведение было особенно заметно во время запуска серии RTX 30, который совпал с дефицитом GPU, вызванным пандемией, и в меньшей степени во время выпуска серии RTX 40. Многие покупатели выбирают "строить" лагерь не только из-за волнения, но и чтобы избежать проблем с доступностью в день запуска.

Похоже, что серия RTX 50 столкнется с аналогичными проблемами. По сообщениям, перекупщики уже продают предзаказы на карты в два-три раза дороже рекомендованной цены. Кроме того, зарубежные ритейлеры выставляют на продажу модели RTX 5090 и RTX 5080 по значительно более высоким ценам, что усиливает опасения по поводу ограниченности поставок.

RTX 5090 и RTX 5080 официально выйдут на рынок 30 января за 1 999 и 999 долларов соответственно.