Новаторские достижения SpaceX продолжают вдохновлять аэрокосмический сектор по всему миру, что особенно актуально для амбициозных космических начинаний Китая.

По крайней мере одна китайская аэрокосмическая компания уже пытается повторить успех ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX, которая только в этом году успешно осуществила более 100 орбитальных полетов. Кроме того, последние события указывают на то, что китайская тяжелая ракета следующего поколения Long March 9 будет иметь заметное сходство с ракетами Starship компании SpaceX, о чем стало известно во время 15-го Китайского авиасалона в Чжухае.

На мероприятии инженеры раскрыли обновленный дизайн Long March 9, продемонстрировав двухступенчатую конфигурацию, предназначенную для различных важных миссий, включая полеты на Луну с экипажем. Примечательно, что один из предложенных вариантов является полностью многоразовым, что повторяет передовую философию дизайна Starship.

Параллели идут дальше. Как отмечает Эрик Бергер из Ars Technica, на верхней ступени Long March 9 установлены аэродинамические закрылки, аналогичные тем, что установлены на верхней ступени Starship.

Технология двигательной установки также подчеркивает это сходство. Ракета-носитель первой ступени Long March 9 будет оснащена 30 двигателями YF-215, заправляемыми комбинацией жидкого кислорода и жидкого метана. Аналогичный выбор топлива был сделан для ракеты-носителя Super Heavy компании Starship.

С точки зрения масштаба, Long March 9, разрабатываемая государственной Китайской академией технологии ракет-носителей, будет иметь 114 метров в высоту и, по прогнозам, её грузоподъемность на низкой околоземной орбите составит не менее 150 тонн. Для сравнения, рекорд самой высокой и мощной ракеты принадлежит звездолету компании SpaceX, который достигает примерно 122 метра и имеет сопоставимую грузоподъемность.