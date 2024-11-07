Инсайдер: RTX 5080 и 5090 могут появиться раньше
Авторитетный инсайдер аппаратного обеспечения kopite7kimi недавно поделился еще одним загадочным намеком на сайте X, предположив, что долгожданная серия RTX 5000 под кодовым названием Blackwell может быть представлена в ближайшее время. В соцсети он написал: "Скоро мы встретим GeForce Blackwell", что вызвало новые спекуляции вокруг сроков выпуска следующего поколения GPU. Однако, в то время как kopite7kimi кажется уверенным в своей точке зрения, специалист по оборудованию Игорь Валлосек из Igor's Lab представляет на всеобщее обозрение другую временную шкалу.
Мнение Валлоссека о сроках выхода карт другое. По сообщению Igor's Lab, партнеры NVIDIA по производству плат только недавно получили первые инженерные образцы графических процессоров Blackwell для первоначального тестирования и оценки производства. Такое развитие событий позволяет предположить, что, хотя создание прототипов, возможно, уже идет, готовые к розничной продаже RTX 5090 и RTX 5080 все еще далеки от производства, что делает маловероятным их скорый запуск в ноябре или декабре.
По мнению Igor's Lab, распространение тестового оборудования среди партнеров NVIDIA по производству также должно послужить катализатором дальнейших утечек о возможностях видеокарт.
Если не будет существенных задержек, то ожидается, что серия RTX 50 хотя бы частично дебютирует на выставке CES 2025. Генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг должен выступить с основным докладом, что вызвало предположения о том, что чипы RTX 50 могут получить предварительную демонстрацию, подобно тому, как были представлены карты RTX 40 Super.
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