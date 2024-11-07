Авторитетный инсайдер аппаратного обеспечения kopite7kimi недавно поделился еще одним загадочным намеком на сайте X, предположив, что долгожданная серия RTX 5000 под кодовым названием Blackwell может быть представлена в ближайшее время. В соцсети он написал: "Скоро мы встретим GeForce Blackwell", что вызвало новые спекуляции вокруг сроков выпуска следующего поколения GPU. Однако, в то время как kopite7kimi кажется уверенным в своей точке зрения, специалист по оборудованию Игорь Валлосек из Igor's Lab представляет на всеобщее обозрение другую временную шкалу.

Мнение Валлоссека о сроках выхода карт другое. По сообщению Igor's Lab, партнеры NVIDIA по производству плат только недавно получили первые инженерные образцы графических процессоров Blackwell для первоначального тестирования и оценки производства. Такое развитие событий позволяет предположить, что, хотя создание прототипов, возможно, уже идет, готовые к розничной продаже RTX 5090 и RTX 5080 все еще далеки от производства, что делает маловероятным их скорый запуск в ноябре или декабре.

По мнению Igor's Lab, распространение тестового оборудования среди партнеров NVIDIA по производству также должно послужить катализатором дальнейших утечек о возможностях видеокарт.

Если не будет существенных задержек, то ожидается, что серия RTX 50 хотя бы частично дебютирует на выставке CES 2025. Генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг должен выступить с основным докладом, что вызвало предположения о том, что чипы RTX 50 могут получить предварительную демонстрацию, подобно тому, как были представлены карты RTX 40 Super.