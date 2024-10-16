Формирование планеты начинается с крошечного зернышка, дрейфующего в протопланетном диске – вихревом облаке газа и частиц, которое окружает зарождающуюся звезду. Взаимодействие газа и пыли играет ключевую роль в формировании новых небесных тел.

"Эти крошечные зерна служат фундаментальными строительными блоками планет".

Хотя межзвездное облако может показаться хаотичным, в нем царит удивительный порядок. Наблюдения показывают, что эти зерна, вместо того чтобы бесцельно перемещаться, выравниваются по своим орбитальным траекториям. Недавнее исследование проводит параллели между поведением этих зерен и динамикой бадминтонного воланчика.

Он имеет утяжеленный пробковый наконечник и коническое расположение "перьев". Такая конструкция дает ему возможность при движении более легким концом захватывать больше воздуха, позволяя более тяжелому концу вести конструкцию.

В протопланетном диске действует аналогичный принцип. С помощью тяги окружающего газа эти крошечные зерна выравниваются, если их распределение веса немного смещено от центра. Команда учёных подсчитала, что для такой самоорганизации достаточно смещения центра масс всего на 1%. Природа редко создает идеально симметричные объекты, что способствует скоплению этих крошечных "воланчиков".

Реальные протопланетные диски, вероятно, гораздо сложнее, чем простое собрание взвешенных космических "картофелин" или "воланчиков". Предполагается, что зерна имеют различные формы, размеры и скорости.