Ожидается, что Apple представит линейку iPhone 16 позже в этом году, скорее всего, в сентябре, что совпадает с привычным графиком осенних мероприятий компании. Одновременно с этим Apple работает над четвертой версией своего бюджетного iPhone SE, которая обещает значительные обновления дизайна и функций. Последние слухи говорят о том, что iPhone SE 4 получит заднюю крышку, удивительно похожую на iPhone 16, что делает эти два устройства практически неотличимыми друг от друга.

Предыдущие отчеты указывали на то, что iPhone SE 4 будет напоминать iPhone 14 по общему дизайну и форм-фактору, хотя и с некоторыми отличиями. В частности, если iPhone 14 и ожидаемый iPhone 16 оснащены камерами с двумя объективами, то SE 4, как ожидается, будет оснащен всего лишь одной камерой. Эта информация поступила от Fixed Focus Digital на Weibo, который утверждает, что iPhone SE 4 будет иметь ту же технологию изготовления задней крышки, что и iPhone 16.

Важно отметить, что это не первый случай появления подобных новостей. В предыдущих отчетах постоянно говорилось, что iPhone SE 4 будет похож на iPhone 14, который сам по себе имеет сходство с грядущим iPhone 16. Процесс изготовления задней крышки остался неизменным между iPhone 14 и iPhone 15, что дает основания полагать, что эта тенденция сохранится и в iPhone 16, а значит, и в iPhone SE 4.

iPhone SE 4 должен стать существенным обновлением по сравнению со своим предшественником, отказавшись от устаревшего дизайна, включающего Touch ID в кнопке Home.

Переход от ЖК-дисплея к OLED-матрице – еще одно важное обновление, хотя пока неясно, как Apple собирается сохранить бюджетность устройства с помощью этого усовершенствования. Кроме того, ожидается, что в iPhone SE 4 вместо порта Lightning будет использоваться порт USB-C, что соответствует современным стандартам аксессуаров. Обновленный чип, A17 Pro или A18 Pro, обеспечит устройству конкурентоспособность на долгие годы.

Ожидается, что Apple выпустит iPhone SE 4 весной 2025 года, что говорит о том, что он, скорее всего, будет черпать вдохновение в дизайне линейки iPhone 16, включая технологию изготовления задней крышки.