Фирма Northwest Repair, специализирующаяся на ремонте ПК и аксессуаров, недавно успешно отремонтировала сгоревшую видеокарту RTX 4090, несмотря на значительные повреждения, особенно в области разъема PCIe. Повреждения были достаточно серьезными, чтобы сделать графический процессор (GPU) неработоспособным, поскольку важнейшие контакты PCIe, отвечающие за подачу 12-вольтового питания, оказались поджаренными. Это стало серьезной проблемой для сотрудников Northwest Repair, которая сначала выразила неуверенность в возможности починить видеокарту, особенно учитывая ее плачевное состояние по сравнению с ранее отремонтированными RTX 3090.

Не остановившись на этом, Northwest Repair приступила к ремонту, хирургически удалив сгоревшие участки платы GPU, включая поврежденные контакты PCIe. Хотя это привело к потере пяти необходимых для работы контактов PCIe, ремонт позволил успешно решить проблему короткого замыкания, которая мучила GPU до процедуры.

Отсутствие полного набора контактов PCIe означало, что RTX 4090 не могла получать питание, что мешало её нормальной работе. Чтобы решить эту проблему, специалисты Northwest Repair взяли идентичные контакты с донорской платы и тщательно прикрепили их к видеокарте с помощью припоя и эпоксидной смолы.

Хотя Northwest Repair не проводила стресс-тесты для оценки производительности восстановленной RTX 4090 после сборки, компания подтвердила, что питание действительно поступает из слота PCIe, что свидетельствует об успешном ремонте.