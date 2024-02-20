Визуальное оформление Cyberpunk 2077 является исключительным и представляет собой одну из лучших графических работ в играх на сегодняшний день. Благодаря использованию различных модов, о чем свидетельствуют видеоролики в сети, визуальное великолепие игры можно поднять на беспрецедентный уровень.

Недавнее видео NextGen Dreams на YouTube демонстрирует преображающее воздействие модов на масштабную ролевую игру от CD Projekt Red. Благодаря таким модам, как Nova LUT, замечательному проекту HD Reworked от HalkHogan и настраиваемому Reshade, игра приобретает поразительно реалистичный вид. Более того, модифицированные автомобили вносят значительный вклад в аутентичность визуального оформления Night City.

Далее NextGen Dreams продемонстрировал альтернативную интерпретацию визуального ряда Cyberpunk 2077 с еще одной фотореалистичной перспективой, а также показал геймплейный мод Unrecord, основанный на одноименной игре на движке Unreal Engine 5.

Игра Cyberpunk 2077 доступна на различных платформах, включая PC, консоли PlayStation и Xbox, и получила широкое распространение. Недавнее расширение Phantom Liberty и обновление 2.0 привнесли в игру значительные изменения, такие как улучшение системы прогрессии и добавление новых механик.