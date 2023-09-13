Производительность карт на UE5 остаётся неизвестной.

Графический процессор Moore Threads MTT S80, предназначенный в первую очередь для внутреннего рынка Китая, недавно получил совместимость с Unreal Engine 5.

Для тех, кто не знаком с компанией Moore Threads, следует отметить, что она была одной из первых компаний в Китае, предложивших местным потребителям высококлассные видеокарты собственного производства. Moore Threads представила MTT S80 и MTT S70 в качестве первых мейнстримных GPU с поддержкой протокола PCIe 5.0 x16. Хотя внедрение передовых технологий заслуживает одобрения, нельзя не признать, что с точки зрения производительности эти графические процессоры оказались не на высоте: они не смогли превзойти даже старшую модель GTX 1050 Ti, потребляя при этом значительно больше энергии.

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Одним из важных моментов, в котором GPU Moore Threads MTT S80 и S70 заметно отстают, является отсутствие поддержки DX12, а в некоторых случаях даже DX11. Драйверы компании оставались сильно устаревшими, что стало причиной удивительно низких бенчмарков для MTT S80.

Однако последние события указывают на то, что Moore Threads намерена сместить акценты в сторону "профессионального" сегмента индустрии. Сообщается, что графический процессор теперь может успешно рендерить контент в Unreal Engine 5, используя различные его возможности, такие как LUMEN и Nanite.

Хотя мы пока не располагаем официальными контрольными показателями времени рендеринга и качества вывода, возможность рендеринга контента является значительной вехой для MTT GPU компании Moore Threads. По слухам, компания Moore Threads активно работает над обеспечением совместимости своих продуктов с DX12, выпуская обновления драйверов и интегрируя поддержку различных инструментов.