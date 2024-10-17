Компания Analogue поделилась подробностями о своей новой игровой консоли Analogue 3D, которая предназначена для запуска игр Nintendo 64, в том числе с оригинальных картриджей, в формате 4K.

Компания Analogue анонсировала выпуск своей новой консоли Analogue 3D, которая позволит наслаждаться играми Nintendo 64 в разрешении 4K. Ожидается, что консоль поступит в продажу в первом квартале 2025 года по цене $250. Первоначально запуск был запланирован на 2024 год, но компания решила перенести его, чтобы усовершенствовать устройство и добавить новые функции. Консоль будет доступна в двух цветах – чёрном и белом.

Analogue 3D – это не просто эмулятор старых игр, а полноценная консоль с поддержкой оригинальных картриджей Nintendo 64. Консоль поддерживает все игры, выпущенные для этой платформы, и гарантирует полную совместимость с оригинальной библиотекой игр, независимо от региона.

Одной из ключевых особенностей консоли является поддержка разрешения 4K, что делает её отличным решением для современных телевизоров и мониторов. Благодаря специальному 4K-апскейлеру, изображение на экране становится более чётким и качественным. Кроме того, консоль поддерживает несколько режимов отображения, включая эмуляцию ЭЛТ-мониторов, что позволит пользователям окунуться в атмосферу ретро-гейминга.

В отличие от большинства современных ретро-консолей, Analogue 3D использует FPGA-технологию, что позволяет ей работать как оригинальная консоль. Это не просто эмуляция игр – это полноценное воссоздание аппаратной части, благодаря чему каждое движение и каждый кадр выглядят так, как это было задумано разработчиками игр для Nintendo 64.

Консоль поддерживает подключение контроллеров как через Bluetooth, так и с помощью оригинальных портов для проводного подключения. На консоли предусмотрено четыре порта для подключения оригинальных контроллеров от Nintendo 64. Кроме того, доступны два USB-порта и слот для SD-карты.

Если у вас нет оригинального контроллера, можно приобрести специально разработанный контроллер от компании 8bitdo. Этот контроллер создан по образцу классического геймпада от Nintendo 64, но без третьего контакта. Он оснащён современным стиком с эффектом Холла, который обеспечивает более точное управление. Стоимость контроллера составляет $39,99, и он совместим не только с Analogue 3D, но и с другими устройствами, включая Nintendo Switch, ПК и Android.