Единственное отличие от угольно-черного цвета корпуса оригинальной Xbox Series X заключается в том, что эта новая белая модель не оснащена дисководом.

В октябре 2024 года компания Microsoft выпустила "полностью цифровую" версию Xbox Series X. Эта модель выполнена в элегантном белом цвете, таком же, как у популярной Xbox Series S, и нацелена на тех, кто предпочитает игры в цифровом формате.

Основное отличие новой белой Xbox Series X от оригинальной черной версии заключается в отсутствии оптического привода. Это решение позволяет Microsoft снизить стоимость консоли, предлагая ее за 450 долларов, что делает эту модель более доступной по сравнению со стандартной версией с дисководом, которая стоит 500 долларов.

Отсутствие дисковода подразумевает, что пользователи этой версии будут использовать исключительно цифровые копии игр, которые можно загружать через Microsoft Store или по подписке Xbox Game Pass. Для многих геймеров это не является проблемой, так как цифровые игры становятся все более популярными благодаря удобству и быстроте доступа.

Что касается технических характеристик и функциональных возможностей новой белой версии Xbox Series X, то здесь изменений нет. Консоль оснащена теми же мощными характеристиками, что и оригинальная модель: 12 терафлопс производительности графического процессора, 16 ГБ оперативной памяти GDDR6 и поддержка Ray Tracing, что обеспечивает максимальную графическую реалистичность.

К новогодним праздникам Microsoft приготовила несколько других интересных предложений для поклонников Xbox. Одной из таких новинок стала белая версия Xbox Series S с увеличенным до 1 ТБ объемом встроенной памяти. Эта модель предлагается по цене 350 долларов и является отличным выбором для тех, кто предпочитает компактные консоли и игры исключительно в цифровом формате.

Еще одной новинкой является специальная версия Xbox Series X под названием Galaxy Black. Эта модель оснащена 2 ТБ встроенной памяти и предлагается по цене 600 долларов. Такое решение идеально подходит для геймеров, которым необходимо больше места для хранения игр и дополнений.