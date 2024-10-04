Отечественная версия салона самолета SJ-100 отличается более удобной конструкцией, которая упрощает монтаж и обслуживание.

Впервые в истории российской авиации на авиалайнер SJ-100 в Комсомольске-на-Амуре был установлен полностью отечественный интерьер пассажирского салона, заменивший иностранные аналоги. Ранее пассажирские салоны для этого самолета производила французская компания Zodiac Aerospace, однако в рамках политики импортозамещения теперь используются российские разработки. Новый салон не только отвечает всем современным требованиям, но и обладает рядом преимуществ, которые делают его эксплуатацию удобнее и надежнее.



Отечественная версия салона самолета SJ-100 отличается более удобной конструкцией, которая упрощает монтаж и обслуживание. Одним из главных преимуществ является облегчённая установка декоративных вставок в оконные панели. В отличие от предыдущей версии, российская конструкция предотвращает стирание шторок иллюминаторов во время эксплуатации, что увеличивает срок службы элементов и снижает расходы на обслуживание.



Интерьер нового салона был создан специалистами компании «Авиационные интерьеры» из Казани. Их профессионализм позволил реализовать проект на высшем уровне. На опытный образец лайнера были установлены ключевые элементы салона, в том числе три кухонных модуля, два туалетных блока, 18 багажных полок, а также панели для окон и потолка пассажирской зоны и сервисных помещений. Кроме того, в салоне предусмотрен гардероб для пилотов.



Как и при любом сложном проекте, процесс монтажа нового салона не обошёлся без незначительных технических трудностей. По словам представителя компании «Авиационные интерьеры» Виталия Цивелькова, в процессе установки были выявлены некоторые нестыковки в креплениях, которые оперативно устранили. В ближайшее время планируется поставка дополнительных элементов, включая зашивки проёмов двери и сами двери, что завершит полную интеграцию интерьера.