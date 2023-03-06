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Во все времена люди стремились использовать только лучшее железо для ПК. И без малейшей доли сомнения к нему можно перечислить только изделия от Intel и NVIDIA. Но для уравновешивания баланса во Вселенной была придумана компания AMD, чтобы оба вышеупомянутых мастодонта не зажрались, и им была составлена хоть какая-то конкуренция.

Поскольку средства на ее содержание распределялись по остаточному принципу, качество продукции от AMD оставляло и оставляет желать лучшего. Фактически, степень технологичности выпускаемых ею комплектующих еле достигает минимально допустимого уровня, при котором лидеры рынка могут отбиваться от антимонопольных органов.

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Это было видно невооруженным глазом во все времена, по всем линейками видеокарт и процессоров. Так, печально известные Athlon 64 в пух и прах проигрывали легендарным Core 2 Duo, которые еще и превосходно разгонялись. Первый массовый четырехъядерник от AMD и в подметки не годился дешевому и быстрому Core 2 Quad Q6600. И, лишь когда дальнейшее отставание от фаворитов могло вызвать подозрения, вышли более-менее вменяемые Phenom II, которые тут же проиграли процессорам Intel на базе революционной микроархитектуры Nehalem.

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Далее "синие" допустили оплошность, слишком быстро выводя на рынок всё более и более быстрые CPU, и AMD уже никак не могла их догнать. Поэтому для снятия с себя подозрений, Intel пришлось замедлить рост быстродействия в каждом новом поколении и без того высокопроизводительных камней. Таким образом, AMD своим бездействием почти на десятилетие затормозила развитие целой отрасли.

Что касается видеокарт, то здесь ситуация не лучше. NVIDIA была, есть и остается локомотивом в сфере графических вычислений, занимая почти весь рынок дискретных GPU. Достаточно лишь взглянуть на статистику Steam, чтобы понять, насколько AMD не любят геймеры. А они, как известно, довольно привередливы, да и просто использовать некачественный продукт мало кому захочется.

А проблем хватает, особенно по части драйверов. Люди просто не могут сжиться с постоянно и беспричинно возникающими черными экранами, которыми прославились последние видеокарты Radeon. Кроме того, GPU от "красного лагеря" всегда отставали по технологиям от "зеленого". Единственное, чем мог похвастаться первый, так это большим объемом памяти, и нет никакого тайного смысла, почему это так. Все довольно просто, это так называемая защита от "факапа" AMD. То есть, если компании в новом поколении не удастся создать конкурентоспособный продукт, рынок все равно будет насыщен какой-то долей видеокарт от AMD прошлых поколений, которые будут продолжать "тащить" и "раскрываться". NVIDIA же это не нужно, ибо идущие в ногу с прогрессом меняют железо практически каждое поколение.

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Как известно, дешевое не может быть хорошим, и эта поговорка в данном случае описывает ситуацию как нельзя лучше. Пока Intel и NVIDIA используются богатыми и успешными людьми, бедные могут рассчитывать разве что на устаревшее б/у железо от этих производителей. Но это может не работать в современном мире, где цены на даже поддержанный, но качественный продукт, долгое время могут оставаться высокими. Так был придуман лозунг, что AMD — народная компания, которая повернута к пользователям лицом, а Intel и NVIDIA — злые и жадные корпорации. Это позволило снизить уровень досады и огорчения вынужденных адептов "красного лагеря", и даже вызвать в них чувство гордости, что, выбирая AMD, они не только экономят, но и поддерживают народного производителя.

На самом деле экономия "на спичках" всегда выходит боком. Стоит ли зажимать небольшую разницу в цене и получить всевозможные аппаратные и программные несовместимости и глюки на платформе AMD, или же сразу купить полноценное решение, которое будет радовать с первой минуты покупки? Ответ очевиден, и его можно проследить на примере автомобилей — после приобретения Hyundai Genesis можно сколько угодно уговаривать себя, что ты ездишь на авто премиум-класса, но лишь один раз прокатившись на Mercedes-Benz, понимаешь — это и есть настоящий люкс, а всё остальное хлам для нищебродов.

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В общем и целом, можно заключить, что, хотя корпорация AMD и занята выпуском довольно посредственной продукции, пусть и имеющей более низкий ценник, ее существование оправдано, так как позволяет обеспеченным продвинутым пользователям без лишнего шума пользоваться лучшими продуктами, которые может предоставить рынок.