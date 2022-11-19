И переходу на отечественные мобильные ОС

В условиях экономической блокады и перманентного противодействия России со стороны Запада, необходимо обеспечить безопасную и бесперебойную работу средств связи, основными из которых являются смартфоны рядовых россиян.

реклама

К сожалению, так исторически сложилось, что большинство из них находятся под управлением зарубежных мобильных операционных систем, разработка которых осуществляется западными специалистами. Наличие в них закладок спецслужб США может подорвать обороноспособность нашей страны. Не исключено полное отключение мобильных устройств "с той стороны".

В связи с этим Минпромторг начал собирать информацию о возможности создания с нуля полностью российской мобильной ОС, не задействующей западные технологии в данной области. Руководителям крупнейших IT-компаний уже разосланы соответствующие документы.

рекомендации 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке Упала цена Ryzen 7600 4.7ГГц Пиши на наш сайт и зарабатывай Новый <b>16-ядерный 7950X</b> 4.5ГГц в Ситилинке 4090 в Регарде, цена норм RTX 3080 за 59 тр в Регарде 3070 Ti MSI за 51тр в Регарде ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр 3070 Ti Gigabyte Gaming за 51 тр в Регарде Полноразмерная 3070 MSI дешевле 50 тр 3050 MSI Gaming за 25 тр

Таким образом, тотальному доминированию Android и iOS на российском рынке смартфонов скоро придет конец. Переход на отечественное ПО не только подаст пример всем высокотехнологичным отраслям, но и станет толчком к их массовой миграции на российские разработки.