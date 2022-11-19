В условиях экономической блокады и перманентного противодействия России со стороны Запада, необходимо обеспечить безопасную и бесперебойную работу средств связи, основными из которых являются смартфоны рядовых россиян.
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К сожалению, так исторически сложилось, что большинство из них находятся под управлением зарубежных мобильных операционных систем, разработка которых осуществляется западными специалистами. Наличие в них закладок спецслужб США может подорвать обороноспособность нашей страны. Не исключено полное отключение мобильных устройств "с той стороны".
В связи с этим Минпромторг начал собирать информацию о возможности создания с нуля полностью российской мобильной ОС, не задействующей западные технологии в данной области. Руководителям крупнейших IT-компаний уже разосланы соответствующие документы.
Таким образом, тотальному доминированию Android и iOS на российском рынке смартфонов скоро придет конец. Переход на отечественное ПО не только подаст пример всем высокотехнологичным отраслям, но и станет толчком к их массовой миграции на российские разработки.