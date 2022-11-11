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Почему богатые и успешные люди выбирают iPhone, а не Android

Во все времена владение iPhone ассоциируется с состоятельностью владельца, в то время, как использование Android прямо указывает на его незавидное финансовое положение
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В 2007 году iPhone 2G с двух ног ворвался в мир смартфонов. Тогда на нем правили бал "наладонники" на базе Windows Mobile и кнопочные смартфоны на Symbian OS от Nokia. Нишевая Blackberry занимала небольшую часть рынка, а Palm и вовсе доживала последние дни.

iPhone мгновенно покорил всех мажоров столицы, которые несли деньги пачками за заветное яблоко. К сожалению, менее зажиточные слои населения не могли себе этого позволить, поэтому ходили с устаревшими Nokia. Сенсорный "убийца" iPhone, Nokia 5800 XpressMusic, провалился с оглушительным треском.

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Nokia 5800 проигрывала iPhone по всем параметрам: внешний вид, больше напоминающий гроб, значительная толщина устройства, мешающая носить его в кармане и просто держать в руках. Но, самое главное, бросалось в глаза сильное отставание Symbian OS от iOS.

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Коммуникаторы на WM, несмотря на высокопроизводительное железо, также быстро превратились в архаичный рудимент из-за смены концепции самих мобильных устройств и их переориентацию под управление пальцами, а не стилусом.

И тут, наконец, на рынке появляется достойный конкурент iPhone — Android. Низкая стоимость устройств на его базе, более менее вменяемый интерфейс и управление, а также достойный уровень производительности сделали Android настоящих хитом среди народных масс.

С тех пор мир разделился на два враждующих лагеря: фанатов зеленого робота и приверженцев надкушенного яблока. Платформа Windows Phone, какое-то время занимавшая небольшую рыночную долю, скатилась до уровня статистической погрешности, а сейчас и вовсе похоронена разработчиками.

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Так что теперь каждому человеку рано или поздно приходится делать этот непростой выбор, iPhone или Android. Придя в салон мобильной связи, вы не удивитесь тому, что практически все витрины застравлены "андроидами" разных мастей, от самых бюджетных до "ультранавороченных". И лишь на одной или нескольких полках скромно стоят коробки от iPhone.

Почему коробки? Всё очень просто — "айфон" со вскрытой упаковкой уже больше никто никогда не купит. Поэтому и достать сами iPhone не откуда. Согласитесь, мало приятного, когда вы приобретаете девайс, а он весь заляпан отпечатками пальцев. А нарушение целостности транспортировочной пленки или ленты пересекается с темой о добрачных связях, как будто невеста уже "б/у".

В случае с Android на эти условности просто "кладут болт". Последний экземпляр с витрины, переживший десятки презентаций? Почему бы и нет. Не уходить же с пустыми руками. Подобное невозможно с iPhone. Поклонник продукции Apple, увидев распечатанный смартфон, сделает удивленное лицо и дважды переспросит менеджера салона, почему подобное безобразие имеет место быть.

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И вот мы подходим к действительным причинам, почему богатые успешные люди всегда выбирают последнюю модель iPhone и меняют ее каждый год на новую. Во-первых, им нужно подчеркивать свой статус, а сделать это можно лишь приобретая дорогие качественные вещи. Вряд ли вы произведете благоприятное впечатление, показавшись на светской тусовке с каким-нибудь дешевым Xiaomi. Ваша состоятельность в умах окружающих сразу окажется под вопросом, а там полшага до вылета из почетного клуба. А дальше уныние, депрессия, и вот вы уже ночуете под мостом в обнимку с бездомными.

Следующий, не менее веский повод доверить свою жизнь компании из Купертино, а не дядюшке Ляо из китайского подвала — это соответствие экосистемы Apple стилю жизни успешных людей. Не секрет, что операционная система Android заточена под технарей, хакеров, ботанов, в общем интровертов, далеких от элиты. Они совершенно не предрасположены к богатству, и предпочитают день и ночь ковыряться в железе и программном обеспечении. С такими каши не сваришь, поэтому использование Android успешным людям строго противопоказано, дабы не заразиться "вирусом технаризма". Иначе вы рискуете всю жизнь провести в крохотной комнатушке, стены которой обвешаны ретро-системными платами и подобным устаревшим барахлом.

Последняя причина навсегда забыть слово Android самая банальная: стоимость iPhone создает виртуальный барьер между теми, кто может его себе позволить, и теми, кто не может. Таким образом происходит автоматическая фильтрация общества, благодаря которой богатые не сталкиваются с бедными и наоборот. Богатые в процветающем обществе наполняются силой и духом богатства, а бедные не вырываются за пределы своего мирка и не оказывают дурного влияния на богатых, что позволяет последним постоянно обновлять свои iPhone, и круг замыкается.

Но не стоит расстраиваться, если вы не можете позволить себе последний новомодный iPhone. В конечном счете, не всем же быть богатыми и успешными, и 99% окружающих вас людей такие же, как вы. А значит дело не в вас, а в стечении обстоятельств, что полностью снимает с вас всякую ответственность за то, что у вас нет iPhone.

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