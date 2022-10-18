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Продукция компании Advance Micro Devices пользуется определенной популярностью в мире, в основном за счет более низкой цены, чем у конкурентов. Многие готовы смириться с посредственным качеством изделий AMD в обмен на экономию нескольких тысяч рублей.

К сожалению, поддавшиеся соблазну вскоре осознают, что совершили непоправимое и наказаны за свою беспечность.

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1. Отсутствие поддержки новых технологий

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Всю свою историю AMD плелась в хвосте прогресса. Ее основной конкурент — корпорация NVIDIA, практически всегда была на два шага впереди. За примерами далеко ходить не надо, взять хотя бы небезызвестные видеокарты Radeon X700 и X800. Это кажется немыслимым, но в них отсутствовала поддержка DirectX 9.0c, и игры просто не запускались.

Если же брать современность, то сейчас владельцы видеокарт Radeon страдают от отсутствия в последних новейшей технологии DLSS, увеличивающей FPS в играх. Есть своя, достаточно кривая реализация в виде FSR, которая превращает изображение в неудобоваримое месиво, в отличие от DLSS, создающего идеальную картинку практически без искажений.

2. Низкое качество программного обеспечения

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О драйверах AMD слагают легенды, мир еще не видел настолько глючного программного обеспечения. Вечные зависания, "падения" драйвера в самый неподходящие моменты, влекущие "синие экраны смерти" и перезагрузки - все это знакомо владельцам продукции "красного лагеря".

Всплывающая подсказка "Драйвер перестал отвечать и был успешно восстановлен" и кратковременное отключение монитора вероятно является наилучшим вариантом развития событий при возникновении ошибки, связанной с видеокартой Radeon.

3. Отвалы GPU

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Что больше всего удручает "вляпавшихся" в AMD, так это высокий риск отслоения кристалла чипа от подложки, или так называемый "отвал GPU". Также может произойти самопроизвольная отпайка подложки от платы. Всё это следствие плохо организованного процесса производства, использование некачественного припоя, а также характеристик самих чипов.

Для примера можно взять Radeon R9 290. AMD считает 94°C нормальной температурой работы GPU. Не нужно объяснять, что это крайне негативно сказывается на кристалле, происходит диффузия материалов, ведущая к быстрой деградации чипа. Кроме того эффект распространяется на другие близлежащие компоненты, силовые элементы питания платы, банки памяти и прочие, что ведет к необратимым изменениям в них и выходу видеокарты из строя.

В последнее время имеет место быть так называемый синдром внезапной смерти GPU Radeon RX 6000-й линейки, обнаруженный известным мастером по ремонту видеокарт Виктором Векличем ("VIK-on"). Статистика показала, что RX 6000 начали массово попадать в ремонт практически сразу с момента появления в магазинах. "Они дохнут как мухи", - заключил VIK-on.

4. Запоздалое "раскрытие потенциала"

Сравнивая характеристики видеокарт AMD и NVIDIA, вышедшие примерно в одно время, можно увидеть, что зачастую AMD устанавливает в Radeon больше памяти, чем NVIDIA в GeForce. И можно подумать, будто бы Radeon имеет больший потенциал, который в будущем будет раскрываться, особенно если учесть постепенное "допиливание" драйверов.

Это глубочайшее заблуждение, никакая доработка ПО не может кардинально увеличить производительность графического процессора. И больший объем видеобуфера по прошествии лет оказывает вовсе не нужен, так как сам GPU давно безнадежно устарел. А вот видеокарты NVIDIA, изначально обладая отточенными драйверами и достаточным объемом памяти, сразу демонстрируют всё, на что способны.









5. Низкая ликвидность на вторичном рынке

Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы увидеть существенную разницу в остаточной стоимости поддержанных видеокарт AMD и NVIDIA, достаточно зайти в любой каталог объявлений. Разница в цене доходит до 50% и более на конкурирующие модели.

Данный факт прямо показывает превосходство NVIDIA над AMD, так как рынок расставляет всё по местам, и именно на основе внутренней ценности изделия устанавливается его цена. Так что если вы захотели продать свою видеокарту, то с AMD на руках выручить в итоге получится гораздо меньше, чем в случае, если бы у вас была NVIDIA.

Таким образом, можно заключить, что покупка видеокарты от AMD является не самой лучшей затеей. Так что лучше сразу выбрать качественный продукт.