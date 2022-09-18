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Сказ о том, как умер оверклокинг процессоров

Олды помнят, как можно было потратить в десять раз меньше денег за практически ту же производительность.
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Пролог.

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С незапамятных времен люди разгоняли технику. Это давало мощнейший прирост производительности на такт. И причем совершенно бесплатно. Любой желающий мог безвозбранно прибавить себе 10, 50, 100 и более процентов дополнительной скорости.

Особенно это касалось центральных процессоров. Их архитектура устроена так, что невозможно физически создать устройство, которое работало бы только на заводских частотах. Всегда будет возможность добавить больше. И этим пользовались энтузиасты. И казалось, так будет всегда.

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Вступление. Celeron 300A. Рассвет оверклокинга.

Начнем рассказ с божественного Celeron 300A. В Конце 90-х он ознаменовал рассвет оверклокинга (жаль, что закат был таким быстрым). Имея частоту в 300 МГц, Celeron 300A без малейших проблем разгонялся до внушительных 450 МГц, а кое-кто покорял и все 500. Это, как если бы сейчас Core i5-12400F можно было бы запустить на 7 ГГц.

Слезно было смотреть на тех, кто переплачивал в десять раз больше за божественные топовые Pentium'ы. Им было невдомек, что студенты, кушавшие доширак, имеют гораздо больший FPS в играх. Следующий за 300A Pentium III задавал новую планку, и мог раскочегариваться с чуть более 1 ГГц до почти 2 ГГц. Это был разрыв шаблона. Любые самые неимоверные задачи на такой частоте были ему по плечу.

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Часть 1. Pentium IV vs Athlon XP / 64. Заклятые враги.

В начале 2000-х состоялась эпичная битва между маркетингом и здравым смыслом. С одной стороны — Pentium IV - процессор с высокобюджетной рекламной поддержкой, с другой Athlon XP и Athlon 64 - крайне удачные "камни", благодаря которым AMD сумела захватить значительную долю рынка.

За что полюбили Pentium IV оверклокеры, так это за то, что архитектура NetBurst, на которой он основан, заточена под работу на высоких частотах. Да, пусть они были "кукурузными", но, зато так манили любителей больших цифр. Отдельно можно отметить Celeron D 352, установивший рекорд среди всех процессоров Intel по сегодняшний день. Ему покорилась частота в 8543.7 Мгц!

AMD не отставала. Практически CPU на сокетах 462, 939 и AM2 позволяли выжать еще 10, 20 и более процентов дополнительных мегагерц. Значительно более низкая стоимость при практически аналогичной производительности в разгоне сделали их хитами продаж.

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Часть 2. Socket 775. В бесконечность и далее.

Исследовательский центр Intel уже во всю трудился над процессором, который похоронит AMD на долгие 11 лет. Думать надо было быстро. Athlon 64 X2 показал себя настолько хорошо, что стремительно "захватывал планету".

Задача стояла в том, что нужно было добиться одновременно высокой производительности и низкого энергопотребления. Или, хотя бы первого. Но удалось всё, причем с превышением плана. За основу были взяты мобильные чипы Pentium M. Энтузиасты уже до этого "сажали" их на десктопный Socket 478 через специальный переходник. При этом на гораздо более низкой частоте Pentium M во многих случаях опережали быстрейшие Pentium IV и Athlon XP / 64.

Два ядра Pentium M вкупе с дополнительными возможностями и увеличенным IPC были выпущены под маркой Core 2 Duo (Core Solo и Core Duo ранее дебютировали в мобильном сегменте на платформе Intel Centrino). Но, самое главное, частотный потенциал новинок оказался не просто высок, а поистине невероятен.

Бюджетные Penitum E2XX0/7X00 и младшие Core E4X00/6XX0 парой манипуляций в BIOS обходили дорогущие Core 2 Extreme за 1000$, и даже Core 2 Quad, так как многопоточные приложения не были особо распространены. Это стало сокрушительным поражением AMD до реабилитации с Ryzen спустя десятилетие.



Часть 3. Sandy Bridge. Закат оверклокинга.

В 2011 году случилось то, за что корпорацию Intel одновременно полюбили и возненавидели все оверклокеры мира. Она выпустила легендарный Sandy Bridge.

Бочка меда: прибавка 30% к производительности относительно предыдущего поколения и великолепный разгонный потенциал. Причем на воздушном охлаждении, без применения "спецсредств". Заветные 5 ГГц мог получить любой желающий. Ложка дегтя: разгон доступен только на дорогих материнских платах с чипсетами P67 и Z68 и дорогих процессорах с индексом K.

Sandy Bridge полностью уничтожил весь сакральный смысл оверклокинга как сути бытия компьютерных энтузиастов - выжать максимум дополнительной производительности без вложения средств. Теперь вся прибавка, которую может получить пользователь, уже учтена производителем.

В виду отсутствия конкуренции данное недоразумение продолжалось в последующие шесть лет. "Кукурузные" AMD FX не были никому интересны, так как требовали дорогущих материнских плат с качественной элементной базой, а "выхлоп" был с Гулькин нос из-за того, что базовая производительность самих FX'ов была просто никакой.



Часть 4. Ryzen. Тень оверклокинга.

Как это всегда бывает, за закатом следует рассвет. И он случился, но это был скорее просвет. Более пяти лет "синие" безраздельно царствовали в океане оверклокинга, доступного лишь избранным. AMD, набравшись сил, вновь ворвалась в мир разгона со своими Ryzen, нанеся сокрушительный удар по монополии Intel.

Недорогие чипсеты B350 и все модели Ryzen могли совершенно свободно разгоняться до любых доступных величин. Никаких ограничений не было заложено принципиально. Дешевые Ryzen 1600 стали абсолютными хитами. "Копеечные" материнские платы и 4 ГГц растоптали весь HEDT сегмент Intel, включая дорогущие платформы для не бедных энтузиастов на базе Socket LGA 2011-3.

Но всё это рухнуло с приходом последней серии Ryzen для Socket AM4. Жалкий разгонный потенциал новинок нивелировал все надежды на AMD. Не было никакого смысла выжимать несколько дополнительных сотен мегагерц, впустую тратя деньги на охлаждение, так как производительность существенно не увеличивалась. Бездушный разгон Intel Core с разблокированным множителем вновь взял бразды правления в свои руки.



Эпилог

"У оверклокера нет цели, есть только hardware, software и куча свободного времени." Oliver O'Clocker.

Несмотря на все притеснения со стороны могущественных корпораций, оверклокинг жил, живет и будет жить в наших сердцах. Мы верим, что однажды нам снова станут доступны недорогие платформы для максимального разгона, как в старые добрые времена.

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Теги

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