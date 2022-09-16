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Топ-3 лучших процессоров с Aliexpress по соотношению цена и качество для брендовых материнских плат

В данной статье мы рассмотрим процессоры, которые несмотря на относительно низкую стоимость могут предложить достаточную производительность для игр и повседневных задач. При этом их можно установить в распространенные недорогие брендовые материнские платы, что важно для тех, кто не желает связываться с продукцией китайских "друзей".
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Предисловие

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Современные реалии диктуют условия, при которых стабильность и отсутствие вредного прогресса являются гарантом выживания. Это отчасти распространяется и на процессоры, поскольку лишние траты на каждый компонент ПК сказываются на общем бюджете, а "глюки" новейших платформ могут вызвать дестабилизацию и полный выход системы из строя.

В этой ситуации идеальным решением станет приобретение проверенных временем комплектующих от братьев китайцев. Но не всех, а только CPU, поскольку они являются монолитным готовым изделием без постороннего вредного вмешательства, которое не нужно, если мы делаем упор на бесперебойной работе ПК.

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Так исторически сложилось, что рассматривать мы будем серверные варианты, имеющие обозначение Xeon. Они мало чем отличаются от пользовательских, но при этом гораздо дешевле последних.



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Xeon E5440

Несмотря на то, что многие уже похоронили Socket 775, он, тем не менее, жив, и уходить никуда не собирается, по крайней мере с Aliexpress. "Копеечные" системные платы на Socket 775 давно продают "на развес", и урвать такую уже можно просто за шоколадку.

GTA V "на ультра"? Ерунда. Да, пусть и в HD-разрешении, но зато на высочайших настройках графики и с 30 FPS. Какой еще процессор предложит подобное за ~750 рублей с материнской платой до 1000 рублей?

Новинки ему, разумеется не по зубам, но в супер ограниченном бюджете ему нет равных. Кто-то возразит, и скажет, что есть Phenom II. Но, во-первых он сильнее греется, и приобретение более производительной системы охлаждения сильно раздувает бюджет в относительных значениях. А во-вторых, недорогие платы для Phenom II не сильно подходят, так как имеют слабый VRM, и могут выйти из строя. Ну, и в целом, глюки платформ от AMD никто не отменял.

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Xeon X3440

Данный процессор, как и предыдущий, также можно установить на недорогую брендовую материнскую плату, но уже на сокете 1156, то есть тут тоже можно не беспокоиться за качество и надежность работы системы. Да, цены на них немного выше, но все еще находятся в рамках доступного.

Полностью переработанная архитектура Nehalem достаточно сильно отличается от предыдущих, и включает в себя множество новых технологий, например гиперпоточность. 4 ядра и 8 потоков вкупе с незаблокированным разгоном, предлагают вменяемый FPS в играх за смешные 800 рублей. С учетом стоимости материнской платы и недорогой памяти DDR3, система на базе Xeon X3440 станет идеальным решением для тех, чей бюджет составляет 1/20 бюджета современного игрового ПК.

Xeon X3470 хоть и имеет большую частоту, но, к сожалению, стоит уже почти в двое дороже, что является непозволительной роскошью для многих, да и прибавка не стоит переплаты, если принимать наиважнейшей для нас принцип максимизации соотношения цены и производительности.



Xeon E3-1231 v3

За примерно 2650 рублей Xeon E3-1231 v3 станет отправной точкой для игровых систем начального уровня. Это если не принимать в расчет последние AAA-тайтлы, хотя прожженные игроманы скорее даже удивятся настолько плавному видеоряду. Если же брать весь пул игр, то 99% из них будут "летать" на данном процессоре.

А всё за счет очень производительной архитектуры Haswell, которой до недавнего времени хватало для всего с головой. Скажем, Skylake и Coffee Lake не так сильно от нее отличаются. И лишь Alder Lake устанавливает уровень производительности на более высокий уровень.

Кроме прочего Xeon E-1231 v3 построен на 14 нм архитектуре, а значит будет меньше греться, что важно в жарком бюджетном корпусе. Также под Socket 1150 можно найти больше недорогих кулеров, чем под самые современные.

Да, для ультимативных сборок этот процессор не годится, но он может стать идеальной парой для видеокарты уровня GeForce GTX 1060 и аналогичной Radeon RX.



Послесловие

Разумеется, все эти процессоры прекрасны, когда бюджет жестко ограничен, и в наличии имеется подходящая материнская плата. Но, при сборке системы с нуля, они совершенно не годны, если пользователь может позволить потратить на нее не 100$, а хотя бы 300$, что, согласитесь, далеко не 2000$, и даже не 1000$.

Дело в том, что в указанную сумму "влезает" новый комплект из магазина, состоящий из материнской платы на чипсете H610, памяти на DDR4 с частотой 3200 МГц и, самое главное, процессора Intel Core i3-12100F.

Последний фактический уничтожил все процессоры AMD Ryzen, а также Intel Core предыдущих линеек. Архитектура Alder Lake получилась настолько холодной и производительной, что с текущими ценами становится лучшей по соотношению стоимость / производительность / новизна / энергопотребление / тепловыделение. А комбо из 12400F и ASRock B660M PG Riptide, суммарно за 500$, плюс разгон по шине просто аннигилирует всё вокруг. Что уж говорить про Xeon, "инженерники" и различных "мутантов".

Таким образом, обращаясь к тезисам в начале статьи о том, что при ограниченном бюджете важны проверенные технологии со стабильной работой за низкую стоимость, всё же можно констатировать, что прогресс неизбежен. Рано или поздно Xeon окончательно устареют и перейдут в разряд "реликтов древней цивилизации".

Выбор как всегда за пользователем. Желает он влачить существование с минимальным FPS на минимальных настройках, либо, взяв ситуацию в свои руки, вознести частоту кадров до ранее недостижимых высот.

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