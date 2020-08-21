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Введение

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Не секрет, что разгон оперативной памяти является важным этапом для получения максимальной производительности ПК. При чем неважно, используется ли последний для игр или для чего-либо еще. В любом случае вы получите прибавку к скорости работы системы, и при существенном разгоне сможете ощутить ее, а не просто довольствоваться цифрами.

Причем, чем дешевле разгоняемые компоненты, и чем выше итоговый результат, тем большая выгода вас ожидает. Потратить меньше и получить больше - в этом и есть смысл, только если вы не занимаетесь экстремальным разгоном, где цена уходит на дальний план, и на первом месте стоит установление новых рекордов.

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В данном материале мы разгоним насколько это возможно пару одних из самых недорогих восьмигигабайтных планок оперативной памяти стандарта DDR4 AMD Radeon R7 Performance Series (R748G2606U2S-U) на начальной платформе AMD A320, узнаем предел их возможностей и, конечно, протестируем для оценки прибавки к производительности.





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Тестовый стенд

В качестве тестового стенда был использован типовой ПК с корпусом типоразмера "midi-tower".

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Конфигурация тестового стенда:

Процессор: AMD Ryzen 1200 14 нм

Материнская плата: GIGABYTE GA-A320M-H

Система охлаждения: воздушный кулер DEEPCOOL GAMMAXX S40

Оперативная память: 2 x AMD Radeon R7 Performance Series 8 GB 2666 MHz (R748G2606U2S-U)

Видеокарта: PowerColor AMD Radeon RX 550 Red Dragon 2 GB

Твердотельный накопитель: GIGABYTE SSD 120GB

Жесткий диск: Seagate BarraCuda ST3250410AS (не использовался)

Блок питания: be quiet! SYSTEM POWER 9 500W

Корпус: AeroCool Aero-500

Вентиляторы: 1 x 120 мм Aerocool Rev RGB на вдув, 1 x 120 мм Aerocool на выдув, 1 x 140 мм Gelid Silent 14 на выдув (установлен на боковой стенке)

ОС Ubuntu 18.04









Разгон

Частота модулей из коробки составляет 2666 МГц, тайминги 16-18-18-35. Разгон осуществлялся методом изменения параметров в BIOS материнской платы. Она позволяет регулировать частоту интервалами без возможности установить любое произвольное значение.

3000 МГц

Первой было решено взять отметку в 3000 МГц, поскольку данные модули более распространены, нежели располагающиеся в диапазоне 2666-3000 Мгц, и она с легкостью мне покорилась без увеличения напряжения. Новый режим работы никак не сказался на стабильности работы системы.

3200 Мгц

Следующий рубеж также был взят без каких либо эксцессов и повышения напряжения. Система на данной частоте работала корректно. Можно сказать, что данная конфигурация могла бы "идти с завода", но производитель решил перестраховаться, ведь неизвестно, сколько модулей может работать в таком режиме, вероятно лишь некоторая часть.

3400 МГц

Здесь не обошлось без повышения напряжения. На стандартных для DDR4 1.2 В ПК периодически перезагружался. Увеличение напряжения до относительно безопасных 1.35 В позволило стабилизировать работу системы. Данные модули могли бы вполне быть снабжены XMP профилем на 3400 МГц и 1.35 В со стандартными таймингами.

3533 Мгц

Последними были взяты 3533 Мгц, что практически на треть выше дефолтных параметров. К сожалению, для этого пришлось повысить тайминги до значения 17-19-18-35, иначе железо просто не стартовало и не доходило до инициализации. Напряжение осталось прежним; стабильность работы не пострадала.

3600 Мгц

А вот 3600 Мгц оказались не по зубам нашим героиням. Установка максимально возможных значений таймингов и овервольтинг до 1.4 В также не дал эффекта. Система несколько раз перезагружалась, работая не более нескольких секунд, и, в конце-концов загрузившись, не выдавала изображение на монитор. Таким образом, предельным найденным для обозреваемых планок оказался режим с частотой 3533 Мгц, таймингами 17-19-18-35 и напряжением 1.35 В.







(Напряжение устанавливается в другом разделе меню)





Результаты тестов

Многократные прогоны синтетических и игровых бенчмарков не выявили какой-либо разницы в производительности при использовании того или иного режима работы памяти. Результаты отличались на доли процента и менялись от одного измерения к другому до той степени, что на большей частоте обнаруживались более низкие показатели. В общем и целом всё укладывалось в простую погрешность измерений.

Из этого можно сделать вывод, что пропускная способность двух планок ОЗУ не является узким местом в системе и ограничивающим фактором для того, чтобы сделать ее работу более быстрой. Возможно, в одноканальном режиме разница была бы более существенной. Таким образом, можно ограничиться штатной частотой 2666 МГЦ при условии задействования двухканального режима.

Но для наглядности был проведен замер пропускной способности со стократным прогоном для каждого режима, позволяющий сравнить теоретический предел возможностей подсистемы памяти.





Вывод

Разгон - это всегда лотерея. И даже среди бюджетных комплектующих можно нарваться на экземпляр, который порадует вас неплохим разгонным потенциалом. Но для того, чтобы им воспользоваться, необходимо, чтобы и прочие компоненты могли его задействовать.

Однако, тогда возрастает общая стоимость системы, где память наверняка будет взята подороже. Поэтому в некотором смысле, разгон превращается в тот самое установление рекордов, но уже на отдельно взятом ПК.

Впрочем, апгрейд никто не отменял, а значит при установке более производительного железа, ранее недотягивающего до сверхбыстрой оперативной памяти, система раскроется во всей красе.