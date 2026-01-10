Они отлично подойдут для построения высокопроизводительных игровых ПК

Многим кажется, что рынок оперативной памяти стагнирует из-за высоких цен, но это касается в основном массовых наборов DDR5 со стандартными объемами. В то же время сегмент топовой RAM продолжает демонстрировать прогресс и расширяться за счет включения в него новых игроков.

После того, как ADATA выкатила свои 256-гигабайтные комплекты, Origin Code представила свою линейку сверхбыстрой ОЗУ. На CES 2026 компания продемонстрировала их во всей красе, и как можно заметить, память заметно отличается от незатейливых зеленых плашек ADATA.

Серия Origin Code Vortex поставляется не в дешевом блистере, а в широкой коробке, которая выглядит более внушительно, чем упаковка ОЗУ G.Skill Royal. Хотя сами модули Origin Code Vortex с точки зрения дизайна смотрятся вполне в духе современной RAM, гораздо больший трепет у публики вызвала поставляющаяся в комплекте трехсекционная система воздушного охлаждения.

Три вентилятора 40x40x20 мм с двойными шарикоподшипниками способны развивать воздушный поток в 22,5 CFM, улучшая тем самым эффективность теплоотвода на приличные 39,8%. Конструкция запитывается от разъема 4-pin и потребляет 3,6 Вт.

Что касается технических характеристик, то память поставляется в конфигурациях: 2 x 16 ГБ, 2 x 24 ГБ, 2 x 48 ГБ, 4 x 48 ГБ и 4 x 256 ГБ. Начальная ОЗУ работает на частоте 6000-6200 МТ/с с таймингами CL26 и CL30. Более топовая способна покорить 8000 МТ/с с таймингами CL36-47-47-108, и рассчитана на материнские платы с двумя слотами DIMM DDR5. Получается, что комплекты на 192 и 256 ГБ, состоящие из четырех планок, акцентированы на объем, а не на скорость.

Помимо прочего, Origin Code Vortex имеет радиаторы ScaleCut толщиной 0,75 мм. Они выполнены из качественного алюминиевого сплава с зеркальной серебристой отделкой. Теплопроводность термоклея, использующегося в модулях, равна 3,5 Вт, а термопрокладок PCB4X — 5 Вт.

В дополнение говорится, что Origin Code Vortex будут доступны в вариантах "Mirrored Silver" и "Meteorite Black". О ценах и сроках ничего не сообщается, но появление новинок в мировой рознице ожидается в ближайшие месяцы.