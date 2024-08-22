Требования современных игр заставляют многих выбрасывать свои устаревшие ПК на свалку и искать им замену. Кто-то прибегает к "помощи" кредитов и рассрочек, а кто-то решает собрать максимально оптимальную систему с точки зрения цены и производительности, которая будет способна запускать абсолютно любые тайтлы выходящие в 2024 и 2025 году.

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Разумеется, о высоких и ультра настройках, вероятно, придется забыть, однако уровень графики в ААА-новинках уже мало чем отличается во всем диапазоне пресетов. Так что геймплей даже на минималках с 30+ FPS будет почти не отличаться от 120+ FPS на "верихайте".

Процессор: Xeon E3-1270 V3 , ~ 1 700 р.

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За основу нашей сборки, мы возьмем, естественно, легендарнейший народный процессор Intel Xeon E3-1270 V3. Данный камень обладает невероятно выгодным соотношением множества параметров. Фактически, в настоящий момент это единственный CPU на рынке, способный удовлетворять всем текущим требованиям игр, и выносящий в одну калитку все процессоры хуже и лучше себя.

Во-первых, в обозначенном Xeon E3-1270 V3 присутствует поддержка инструкций AVX2, без которых, к примеру, не запустится тот же Alan Wake 2. Даже на самом мощном восьмиядерном FX-8000 / FX-9000, эта игра просто откажется открываться, как и на Xeon на базе Sandy Brigde / Ivy Bridge.

Xeon E3-1270 V3 выбивает в CPU-Z более 400 баллов, что выше, чем у Ryzen 1-го поколения и примерно равно второму. В целом, указанный процессор почти догоняет относительно современный Core i3-10100F которого хватает везде, но который стоит в несколько раз дороже.

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Кулер: BOX, ~ 300 р.

80-ваттный теплопакет ЦП и отсутствие встроенного видеоядра говорит о том, что система охлаждения может быть практически любой. Кратковременно подойдет даже обычный жесткий диск, положенный сверху на крышку CPU.

Но для использования в цельном корпусе придется потратить пару сотен рублей за боксовый вариант кулера, желательно с разъемом 4-pin, так как не все бюджетные материнские платы способны регулировать по напряжению 3-pin'овые "карлсоны".

На термопасте все же рекомендуется не экономить, и можно попросить продавца приложить немного нормальной "термухи", наподобие Arctic Cooling MX-4, добавив к ценнику 50 рублей. Так получится довольно тихое, эффективное и недорогое решение для охлаждения процессора.

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Материнская плата: любая брендовая на базе чипсета H81 / B85, ~ 2 000 р.

Что касается материнской платы, то выбирать придется из различной горы хлама разной степени убитости. Основными важнейшими критериями являются наличие живого сокета LGA 1150 со всеми ножками, стоящими ровно, отсутствие отвалившихся компонентов, например, звуковухи, слотов памяти, PCI-E и USB-портов, а также принадлежность к брендам ASRock, ASUS, MSI и Gigabyte, как наиболее надежных и имеющих нормальные BIOS.

Кроме прочего, стоит обратить внимание на наличие заглушки для корпуса, в противном случае её придется покупать отдельно или брать на маркетплейсах универсальную, которая менее удобна, чем родная. Чипсет особо не важен, но при выборе более старшего, чем H81, можно получить в придачу разъем USB 3.0 для передней панели.

Оперативная память: любая 2 x 8 GB DDR3-1600 или Samsung CK0, ~ 1 500 р.

Если вам удастся нарыть за копейки материнскую плату на базе чипсета Z87 / Z97, то тогда имеет смысл поискать также и "зеленки" Samsung с постфиксом CK0 в названии, например M378B1G73DB0-CK0. Данные плашки имеют превосходнейший разгонный потенциал и способны увеличивать свою частоту до 2400 МГц и выше при сохранении вменяемых таймингов. А это уже почти уровень DDR4-2666, на котором работает Core i3-10100F.

Впрочем, уже миллион раз было замечено, что в играх количество мегагерц ОЗУ дает от силы дополнительные 1-2 FPS. Соответственно, если чипсет материнской платы не позволяет гнать RAM, то берем любую брендовую память. Брендовую, потому что есть шанс, что китайские плашки могут не определиться материнской платой, а все BIOS'ы для нее со всевозможными апдейтами совместимости, уже вышли и больше не появятся.

Видеокарта: GeForce GTX 1660 SUPER, ~ 10 000 р.

Ура, наконец-то мы дошли до наиболее важного компонента в игровом ПК, а именно видеокарты. И здесь, на самом деле, все предельно просто. AMD мы отметаем сразу, вследствие отсутствия адекватных моделей. Radeon RX 4X0 / 5X0 слишком устарели и уже не тащат, Vega 56 артефачит по картинке в проектах, применяющих современные API, а Radeon RX 5000 имеют неиллюзорный шанс отвала GPU и жестко сливают 6000-й линейке.

Можно было бы взять Radeon RX 6600M, но это тоже лотерея, организованная нашими китайскими собратьями. Обычная же RX 6600 слишком дорогая, так как еще не успела толком устареть, да и проблемы с драйверами, приводящие к вылетам и черным экранами, то еще удовольствие.

Поэтому единственной вменяемой видеокартой для нашего бюджетного игрового ПК является GeForce GTX 1660 SUPER. Она несет на борту 6 ГБ памяти GDDR6, чего за глаза хватает для средних настроек в современных играх. Невысокая цена в 10 тысяч рублей, при покупке в первые минуты после оформления объявления, не оставляет шанса хламу от AMD и древним моделям от NVIDIA, включая GeForce GTX 1070 "на пломбе".

Невысокий TDP в 120 Вт потребует блока питания со всего одним 6-pin коннектором. Если же на карте будет распаян 8-pin разъем, то всегда можно докупить переходник с 6-pin на 8-pin, благо GeForce GTX 1660 SUPER не такая "жручая", особенно после грамотного андервольта. Также не стоит сбрасывать со счетов бОльшую ликвидность NVIDIA на вторичном рынке, если вдруг потребуется продать ПК.

Твердотельный накопитель: Kingston A400 480 GB, ~ 2 500 р.

От жестких дисков даже в системах начального уровня окончательно отказались более 10 лет назад, устанавливая взамен них гораздо более отзывчивые SSD. Новые версии Windows практически неспособны нормально работать на HDD, особенно на подустаревшем оборудовании.

Поэтому для общего оживления быстродействия нашего ПК и устранения упора в дисковую подсистему мы возьмем в качестве устройства хранения SATA SSD от именитого производителя. В данном случае хорошо себя показывает марка Kingston с её народными A400.

Оригинальный новый или совсем немного б/у Kingston A400 на 480 ГБ позволит хранить ОС, пару тройку-игр и определенный пул приложений. 960-гигабайтная версия выбьется из бюджета, а модель на 240 ГБ имеет слишком низкий объем.

Блок питания: Deepcool PF350, ~ 2 000 р.

Все знают, что блок питания является компонентом, на котором не рекомендуется экономить даже при построении недорогих ПК. Конечно, было бы здорово взять какой-нибудь хороший тяжеленький б/у БП на ватт 400-500 от именитой фирмы, но тогда велик шанс нарваться на свистящий дросселями вариант с дополнительно, сильно изношенным вентилятором.

Поэтому, выходом из ситуации является приобретение на вторичном рынке абсолютно нового или б/у в месяц блока питания Deepcool PF350. Хотя последний считается лучшим БП для чужого ПК, для бюджетной сборки себе он тоже вполне подойдет.

Высокая выдаваемая мощность по линии 12V, тихая работа, применение более-менее качественных компонентов, наличие пары разъемов 6+2-pin, а также современный внешний вид с черными косами делают PF350 минимально приемлемым блоком питания для самого дешевого компьютера. Конкурент в лице Aercool VX имеет тенденцию ко внезапному выходу из строя, да и весит он заметно меньше, что косвенно указывает на его качество.

Корпус и вентиляторы: по вкусу, ~ 2 000 р.

В теории, можно размещать все комплектующие просто на столе, либо соорудить для них импровизированный корпус из гофрокартона. Но, все же, для больше безопасности и лучшего акустического комфорта рекомендуется взять хотя бы бlу за 500 рублей, предварительно проведя в нем генеральную уборку.

Хотя, тот же копеечный новый Ginzzu с маркетплейсов будет почище и смотрится более современно. Остается докинуть пару вертушек, на 80 мм сзади и 120 мм сбоку, а если первый будет шумным, то можно запитать его от перепинованного вручную Molex'а на 7 или 5 вольт (через переходник 3pin-Molex, если потребуется).

Итого: ~ 22 000 р. (~ $240)

Таким образом, на выходе мы получаем всего за примерно 1 МРОТ отличный высокопроизводительный игровой ПК, способный справиться с абсолютно всеми современными графонистыми ААА-хитами.

При этом за эти деньги он отвечает всем необходимым требованиям по части быстродействия, надежности, уровня шума, внешнего вида и ликвидности. Связка из Intel + NVIDIA, а также качественный блок питания гарантируют стабильную работу системы. И ее также можно быстро продать, если вы вдруг решили устроить полный upgrade.