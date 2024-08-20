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ТОП-8 лучших игровых Android-смартфонов до 16 000 рублей на конец лета 2024

Они отлично подходят для экономных любителей мобильных игр, а также в целом предлагают довольно неплохие характеристики за свою цену.
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В настоящий момент на рынке смартфонов присутствует огромное разнообразие моделей, и не каждый способен сразу в них разобраться. Особенно нелегкой является задача подобрать игровое решение в бюджетном сегменте, поскольку оно должно соответствовать определенным требованиям по производительности железа.

 К счастью, разбирающиеся в теме энтузиасты периодически формируют рейтинги наиболее оптимальных для покупки смартфонов. И в этот раз нас порадовали топом из восьми рекомендуемых к приобретению девайсов на Android, способных показать высокий FPS в мобильных игровых проектах.

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Первым с списке идет Realme C67 8/256 ГБ за 15000 рублей. Данный аппарат обладает внушительной матрицей на 108 Мп, а также 90 Гц IPS-экраном. Но, главное, в нем присутствует высокоскоростной процессор Snapdragon 685, набирающий 400 тысяч баллов в Antutu, что на 100 тысяч баллов больше, чем абсолютный минимум для игр. В целом, сейчас Realme C67 считается наиболее продвинутым в линейке Realme C.

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Следующий на очереди — Infinix Note 30 8/256 ГБ, стоящий 13600 р., и являющийся одним из самых доступных смартфонов на SoC Mediatek Helio G99. Обозначенный чип примерно равен Snapdragon 685, но содержит более современные ядра Cortex A76 и A55 (против Cortex A73 и A53 в Snapdragon).

В наличии у Infinix Note 30 довольно большой 6,8" IPS-экран с частотой обновления 120 Гц. Кроме прочего, туту есть неплохие камеры, 64 Мп основная и 16 Мп фронтальная. В Antutu устройство набирает 430 тысяч баллов. Недавно на рынок вышла более новая модель Infinix Note 40, но стоит она значительно дороже, под 20 тысяч рублей.

Далее идет Tecno Pova 6 Neo 8/128 ГБ за 13500 р., с огромным аккумулятором, емкостью целых 7000 мАч, что дарует смартфону сверхвысокие показатели автономности. За невысокую стоимость мы получаем Mediatek Helio G99 и IPS-экран на 120 Гц.

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В середине рейтинга оказался Tecno Camon 30 8/256 ГБ за 15800 р. Данный агрегат выгодно отличается от собратьев наличием в 50 Мп камере оптической стабилизации. Довольно редкая функция в смартфонах бюджетной ценовой категории. Tecno Camon 30 также имеет довольно солидный внешний вид, в том числе за счет тонких рамок. Дополняют картину SoC Mediatek G99, 6.8" AMOLED-дисплей и сканер отпечатков пальцев, расположенный под экраном.

Любителям проверенных решений придется по душе Samsung Galaxy A15 4/128 за 12900 р. Это единственный адекватный вариант от корейского производителя в бюджетном сегменте. Несмотря на то, что он относится к младшему семейству, в нем установлен процессор Mediatek G99, так что жестко лагать Samsung Galaxy A15 не должен. Правда памяти у него все равно маловато.

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Шестым в списке значится популярный у народа Redmi Note 13 8/128 за 14400 р. Здесь вместо Mediatek поставили Snapdragon 685, который менее производителен, чем Mediatek G99. В целом характеристики Redmi Note 13 неплохие, однако из-за хайпа и народного статуса он может быть немного переоценен. За эти деньги, вероятно, лучше взять Tecno Camon 30 с более мощным SoC и 256 ГБ памяти.

Предпоследним в рейтинге идет POCO M5s 8/256 ГБ. К сожалению, он уже вышел из тренда, так как появился на рынке в 2022 году, и его дизайн выбивается из общего ряда. Тем не менее, M5s еще можно кое-где встретить в продаже.

POCO M5s несет на борту чип Mediatek G95 с более производительным видеоядром, чем имеется в Mediatek G99. Также тут присутствует нормальная камера с широкоугольным объективом и AMOLED-экран. В целом это неплохой компактный смартфон, который скоро пропадет и продажи.

И напоследок оставлено, пожалуй, одно из самых выгодных предложений на сегодняшний день — iQOO Z9x 8/128 ГБ за 15900 р. Заказывать его придется из Китая, так как устройство не представлено в российской рознице. Кроме того, iQOO Z9x может не подойти многим за счет отсутствия 4G Band 7 и 20, а также различными особенностям китайских версий Android'ов.

Однако данный аппарат отличается от всех бюджетников присутствием в нем SoC Snapdragon 6 gen 1, на треть более быстрого, чем Mediatek G99. Автономность при это тоже не подкачала за счет аккумулятора на 6000 мАч. Можно еще больше сэкономить, взяв предыдущую модель Z8x, обладающую идентичными характеристиками, и стоящую 14500 р.

В целом, подход к выбору игрового смартфона в общих чертах понятен и сводится к обязательному наличию достаточно производительного мобильного процессора. Сейчас это в основном Mediatek G99 или, хотя бы, Snapdragon 685.

Приобретать модели с менее быстрыми SoC специалисты не советуют, так как в подобном случае FPS в играх может быть не достаточно высоким. Рассмотренные выше варианты основаны на скоростной памяти UFS 2.2, что косвенно относит их в иерархии мобильников к приличным игровым девайсам. В отличии от всевозможного хлама на Mediatek G85/G36, Unisoc T612/T606 и т. п.

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Теги

смартфон android qualcomm mediatek топ snapdragon antutu iqoo ufs 2.2 g99
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