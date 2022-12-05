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Назвать уходящий 2022 год бедным на знаменательные события в компьютерном мире язык не повернётся. Произошло много чего хорошего и не очень.

В первую очередь стоит отметить окончание криптовалютной лихорадки, в результате чего из под двухлетней майнерской оккупации были освобождены видеокарты множества разных поколений.

рекомендации 4080 MSI Gaming в продаже i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке RTX 4080 - 6 видов в Регарде 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри Новый 13700K и KF дешево в Регарде 3060 Ti MSI дешевле 40 тр Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула! Цена RTX 3070 идет к 40 тр 13600K очень дешево в Регарде 4 вида RTX 4090 в Регарде RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Теперь многострадальные графические ускорители вернулись в руки своих законных обладателей и будут служить своему истинному предназначению.

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К сожалению, от криптобума так и не смогли отойти два главных производителя чипов для видеокарт — компании NVIDIA и AMD. Выставленные ими цены на новые линейки нельзя назвать домайнинговыми. Рекомендованные стоимость RTX 4090 и RTX 4080, которая составляет 1600$ и 1200$ уже сама по себе является малопривлекательной для большинства покупателей, а учитывая её полную эфемерность и реальные ценники в рознице, складывается полное ощущение, что майнинг на видеокартах живее всех живых.

Хотя новые видеокарты AMD Radeon RX 7000 ещё не поступили в продажу, поскольку это случится 13 декабря, РРЦ на них уже известны и будут составлять 999$ за старшую Radeon RX 7900 XTX и 899$ за RX 7900 XT. Но это опять же, это в теории и за референсные модели в каких-то отдельных соединённых штатах северной Америки, без учёта налогов и прочих наценок. Наиболее привлекательные партнёрские нереференсные экземпляры с лёгкостью преодолеют этот порог и после "устаканивания" ажиотажных цен первых дней встанут в ценовой ряд рядом с RTX 4080. Выше или ниже — будет зависеть от того, как они покажут себя в реальных игровых тестах.

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Выход видеокарт нового поколения AMD Radeon RX 7000 станет последним знаковым событием в компьютерном мире в этом году. Но расстраиваться не стоит, на пару недель они сумеют заполнить информационное поле IT-сайтов. Давшие клятву верности красному ордену смогут во всей красе показать себя в отстаивании чести своего нового идола, а у свидетелей NVIDIA наверняка будет неоднократный повод им вежливо возразить. А там уже подоспеет празднование "Нового Года", а после, когда мы окончательно отойдём от боя курантов, всё завертится по новой.

Старожилы, вращающиеся в мире компьютерного энтузиазма с нулевых годов или даже с прошлого века, продолжат свой Великий Путь, не забывая подключать к нему новое подрастающее поколение. Последние, к сожалению, всё меньше и меньше понимают из-за чего весь сыр-бор, когда на быструю минуту отрываются от экранов своих телефонов. Смогут ли они в полной мере вкусить все прелести такого увлечения на всю жизнь, как компьютерный энтузиазм — большой вопрос.

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Что нас ожидает с наступлением нового 2023 года, если говорить только о компьютерах? Мы продолжим обсуждать, как они бесконечно прекрасны, как чертовски здорово наблюдать за правильным разгоном процессора или видеокарты, и как он отражается в бенчмарках. Смотреть, как еле видимый свет RGB, словно от свечи, горит где-то в глубине системного блока.

Если говорить о процессорах и материнских платах для них, то в начале января на выставке CES 2023 компания Intel помимо прочего представит десктопные процессоры Raptor Lake 13-го поколения с заблокированным множителем, которые по всем правилам должны оказаться дешевле своих разблокированных собратьев. Самым ожидаемым традиционно будет являться камень Intel Core i5-13400f за 180$. Кроме того, наконец-то должны быть представлены бюджетные материнские платы на чипсетах Intel H770, B760, с которыми и имеет смысл собирать системы на i5-13400f.

Компания AMD должна подготовить процессоры Ryzen 7000X3D с технологией 3D V-Cache, которые наверняка "порвут" Raptor Lake в играх. Ожидаются 8, 12 и 16-ядерные модели с дополнительным кешем. Произойти это должно во второй половине января.

По видеокартам поводом для обсуждения должны стать новые RTX 4070 Ti. Пока что рано говорить об их покупке, ведь цена этих отменённых RTX 4080 12 GB вряд ли будет менее 800$ в эталонном рекомендованном значении. Хотя здесь опять-таки многое будет зависеть от "выстрела" Radeon RX 7900.

На начало 2023 года вполне достаточно. А дальше более бюджетные модели видеокарт — а значит самое интересное.