На российских прилавках замечены модели Intel Core i5-13600K и Intel Core i5-13600KF.

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Осень 2022 года выдалась довольно насыщенной, поскольку извечные конкуренты компании NVIDIA, AMD и Intel сумели представить новые поколения своих центральных процессоров и видеокарт. Впрочем, чрезмерного накала страстей не случилось, поскольку прорывных продуктов, способных перевернуть рынок, никто не показал и производительность новинок оказалась примерно сопоставимой. Кроме того, далеко не все модели поступили в продажу, а цены на уже доступные к приобретению, что называется "не устаканились", показывая ажиотажные прайсы первых дней.

В процессорном противостоянии за кошельки покупателей сейчас идёт борьба между процессорами AMD Ryzen 7000 и процессорами Intel Raptor Lake 13-го поколения. Если в игровом забеге оба противника примерно равны, поочередно опережая друг друга в различных игровых проектах, то с продажами всё обстоит иначе. Поклонникам продукции AMD для перехода на новую платформу AM5, кроме покупки процессора, требуется сменить материнскую плату и обзавестись всё ещё довольно дорогой оперативной памятью DDR5, тогда как Intel дал покупателям возможность сэкономить, установив в новую систему DDR4. В результате этого процессоры Intel 12-го и 13-го поколения на данный момент продаются в 5 раз лучше процессоров AMD Ryzen 7000.

До отечественных магазинов новинки микроэлектронной промышленности традиционно доходят с некоторым опозданием. Но ситуация наметила тенденцию к исправлению и в российской рознице обнаружились первые партии процессоров Intel Raptor Lake.

Открывают старт продаж в России две модели: Intel Core i5-13600K и Intel Core i5-13600KF. Обе модели являют близнецами, за исключением одного единственно момента — у модели с буквой "F" в обозначении отсутствует (отключено) встроенное видеоядро, что автоматически требует наличия в системе дискретной видеокарты.

В распоряжении представленных моделей по 6 высокопроизводительных ядер с поддержкой технологии многопоточности, способных достигать частоты 5,1 ГГц в режиме Turbo, плюс 8 энергоэффективных, что в общей сложности составляет ядерную формулу 14/20 (ядер/потоков). Оба процессора имеют разблокированный множитель и готовы к экспериментам по разгону.

В магазине Ситилинк процессор Intel Core i5-13600KF в комплектации OEM продаётся по цене 32 990 рублей, тогда как имеющий встроенную графику Intel Core i5-13600K оценен в 34 990 рублей.

Стоит учитывать, что это цены на старте продаж и есть вероятность их понижения в будущем, если этому не помешают колебания курсов валют и прочие, неподконтрольные российским магазинам факторы.

Но оценка стоимости новинок была бы не полной, если бы отсутствовало их сравнение с аналогичными моделями предыдущего 12-го поколения Alder Lake.

Как видно, разница достигает существенных 10 000 рублей. Некоторым это может показаться странным, ведь Raptor Lake является всего лишь переосмыслением и эволюционным развитием линейки Alder Lake. Но дьявол кроется в деталях.

По сравнению с Alder Lake процессоры Raptor Lake удвоили количество энергоэффективных ядер, дополнительно увеличив размер кеша. Паспортные тактовые частоты также были подняты на 200 МГц, хотя если речь идёт о процессорах с разблокированным множителем, то это не так и важно, как и увеличенная до 5600 МГц поддержка оперативной памяти DDR5. В остальном различия существенными назвать сложно.

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В скором времени мы сможем увидеть в продаже ещё более производительные модели.