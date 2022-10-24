Пользователи голосуют кошельком за соотношение цена/производительность.

3080 за 60 с началом тр в Регарде

3080 за 60 с началом тр в Регарде

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

реклама

С момента выхода процессоров Raptor Lake нового 13-го поколения прошла неделя, а значит пришло время подвести первые итоги популярности различных платформ и моделей у розничных покупателей.

По информации сайта Wccftech платформе с сокетом LGA 1700 удалось обойти по продажам платформу AM5 более чем в 5 раз. Авторы связывают это с особенностями платформы AM5, для перехода на которую пользователю кроме процессора необходимо обновить материнскую плату и оперативную память, тогда как покупатели "камня" 13-го поколения могут просто вставить его в свою имеющуюся материнскую плату LGA 1700 с DDR4 и на этом закончить апгрейд.

Но пятикратное превосходство по их мнению обеспечили не столько процессоры Raptor Lake, сколько CPU предыдущего 12-го поколения Alder Lake, на которые во многих магазинах сейчас действуют скидки.

Наиболее продаваемым процессором Intel в крупнейшем розничном магазине Германии MindFactory стала модель Core i5-12400F, которую вполне можно назвать народным хитом. Всего было продано 260 таких CPU. На i9-13900K пришлось 250 покупок, а i5-13600K удалось занять третье место с объемом продаж в 160 штук.

На всю платформу AMD AM5 за ту же неделю пришлось лишь 320 продаж, против 1745 у Intel. Лучше всего покупались процессоры Ryzen 5 7600X (продано 120 штук). За ними идут Ryzen 7 7700X (110 штук) и, наконец, на Ryzen 7950X и 7900X пришлось всего 50 проданных экземпляров.

Но ни процессоры LGA 1700, ни AM5 не смогли сравниться с продажами процессоров для AM4, объём которых превысил AM5 в 10 раз. Всего за прошедшую неделю было продано 3940 процессоров AM4. Крайне популярным оказалась модель Ryzen 7 5800X3D c технологией AMD 3D V-Cache (1000 единиц). Приобрести Ryzen 5 5600 изъявили желание 500 держателей чека.

Подобные продажи процессоров AM4 уже побудили компанию AMD сократить производство текущих CPU Ryzen AM5. Для исправления положения AMD намерена выпустить процессоры Ryzen 7000 Non-X и Ryzen 7000X3D (3D V-Cache). Вероятней всего они будут представлены на выставке CES 2023.

рекомендации 3080 Gigabyte Gaming дешевле 70тр 3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде 3090 Gigabyte Gaming за 100 с началом RTX 3070 Ti за 50 с началом в Ситилинке 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке 3070 Gigabyte Gaming уже дешевле 50 тр ASUS 3060 Ti уже за 40 тр Пиши на наш сайт и зарабатывай