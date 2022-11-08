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Широко известное интернет-издание Tom’s Hardware, чья тематика посвящена компьютерам и всему, что с ними связано, получило в своё распоряжение процессор Intel Core i7-13700K, изучило его и опубликовало выводы.
Процессор Intel Core i7-13700K 13-го поколения стоимостью 409$ имеет 8 больших производительных ядер с поддержкой технологии многопоточности и 8 малых энергоэффективных, что составляет ядерную формулу 16/24 (8+8). Высокую производительность новинке обеспечивает возросшая до 5,4 ГГц частота в режиме Boost и увеличенный размер кешей второго и третьего уровней.
В конкуренты новому лидеру были выбраны: флагманский Core i9-13900K, AMD Ryzen 7 7700X и даже Ryzen 9 7900X.
Авторы провели тесты c использованием GeForce RTX 4090 и подвели итоги.
Отставание Intel Core i7-13700K от флагманского Core i9-13900K в играх уложилось в 3-4%, что соответствует скорее статистической погрешности, нежели явному проигрышу. При этом старший процессор стоит на 180$ дороже, что сбрасывает со счетов все его преимущества. Игровое превосходство над прямым конкурентом в лице процессора AMD Ryzen 7 7700X составляет уже от 6 до 19%, и это при несущественной разнице в цене в 10$ в пользу "красного" камня.
Кроме того, Core i7-13700K смог обойти в играх даже Ryzen 9 7950X, который стоит ни много ни мало, а целых 699$, что ставит на нём крест для мало-мальски умеющего считать свои деньги пользователя.
Интересные результаты показал процессор Ryzen 7 5800X3D для платформы предыдущего поколения AM4. При цене в 430$ и ниже, а сейчас эти процессоры продаются с большими скидками, он смог выступить почти наравне с Core i7-13700K, при этом не требуя от пользователя обновления прочих комплектующих в системе. Неудивительно, что этот продукт занимает первые строчки в рейтинге продаваемости у всех крупных ритейлеров мира.