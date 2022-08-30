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Анонс новых процессоров AMD Ryzen 7000 официально состоялся: характеристики, цены, начало продаж

Идём по следам ночной презентации новейших процессоров AMD Ryzen 7000 и материнских плат AM5.
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Долгожданный официальный анонс новых процессоров AMD Ryzen 7000 и материнских плат к ним наконец-то состоялся. Участие в презентации новых продуктов приняли глава компании доктор Лиза Су и руководители различных подразделений. В компьютерном мире это событие отнюдь не рядовое - оно знаменует собой начало появления настольной платформы AMD следующего поколения.

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Сейчас в "красном" лагере пока что ещё продолжает царствовать AM4, которая не только оказалась долгоиграющей, но и поистине народной. Именно она вернула компании AMD былое достоинство и позволила вырваться из явного многолетнего аутсайдерства в равноправного участника рынка, наравне с Intel.

Теперь обо всё по порядку.

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Процессоры

Процессоры AMD Ryzen 7000 базируются на архитектуре Zen 4, представляющей собой дальнейшее эволюционное развитие семейства процессоров Zen, первый выпуск которых состоялся более пяти лет назад.

Кристаллы CPU производятся по 5-нм технологическим нормам тайваньской компанией TSMC. В новой платформе AMD отказывается от разъёма типа PGA и переходит на сокет LGA 1718pin, подобный которому уже долгое время использует её конкурент Intel. Новый сокет способен обеспечить питание до 230 Вт. При этом сохраняется совместимость с системами охлаждения AM4.

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Впервые в истории платформа AMD получает поддержку перспективного стандарта памяти DDR5, а шина PCI Express приобретает версию 5.0.

Новая платформа предназначается самому широкому кругу потребителей - от компьютерных энтузиастов и геймеров, до творческих авторов и разработчиков.

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По сравнению с предыдущим поколением AMD Ryzen 5000 новая архитектура Zen 4 привносит рост IPC до 13%, увеличение однопоточной производительности до 29% и увеличение частоты ядер вплоть до 5,7 ГГц. Присутствует поддержка инструкций AVX-512.

На данный момент модельный ряд представлен четырьмя процессорами с количеством ядер от 6 до 16, с поддержкой мультипоточности SMT. TPD процессоров варьируется от 105 до 170 Вт. В будущем наверняка появятся модели с пониженным TPD, без обозначения "X" в названии.

Все ядра процессоров являются "большими", технология Big-little, аналогичная используемой Intel в последнем поколении, не применяется.

Флагманом линейки становится шестнадцатиядерный процессор AMD Ryzen 9 7950X, достигающий частоты 5,7 ГГц в режиме Boost. Общий L2+L3 кеш в нём равен 80 МБ, а показатель TPD имеет впечатляющее значение в 170 Вт. Для его эффективного охлаждения наверняка потребуется система СЖО с количеством секций радиатора от двух и более.

Новый флагман способен обеспечить повышение производительности по сравнению с предшественником AMD Ryzen 9 5950X до 35% в игровых задачах и до 48% в рабочих приложениях.

Превосходство AMD Ryzen 9 7950X над своим конкурентом Intel Core i9-12900K может достигать 23% в играх и 62% в рабочих задачах.

Будущий народный выбор геймеров в виде шестиядерной модели AMD Ryzen 5 7600X в ходе презентации продемонстрировал своё игровое превосходство над топовым Intel Core i9-12900K в среднем на 5%, в некоторых проектах опережая его на двухзначные значения.


Материнские платы

Основой платформы AM5, по крайней мере на первом этапе, выступят материнские платы на четырёх версиях чипсетов: AMD X670 и B650, а также X670E и B650E, где буква "E" обозначает "Extreme". Появление в продаже плат на базе чипсетов X670 (E) ожидается в сентябре 2022 года, предположительно 27 числа, а B650 (E) покупатели увидят в первой половине октября. Цены на материнские платы AM5 будут стартовать с отметки 125$.


SSD PCI Express 5.0

Что касается накопителей SSD с поддержкой стандарта PCI Express 5.0, то многочисленные производители начнут их выпускать с ноября текущего года.

Оперативная память

Контроллер оперативной памяти процессоров Ryzen 7000 впервые на платформе AMD обеспечит поддержку стандарта DDR5 с частотой от 5200 МГц при задержке в 63 ns. Технология AMD EXPO, являющейся аналогом профилей Intel XMP призвана увеличить производительность в играх до 11%. На данный момент ведущие производители готовят к запуску до 15 наборов памяти DDR5-6400.

Цены и старт продаж

Цены на процессоры линейки Ryzen 7000 начинаются с отметки в 299$ за модель Ryzen 5 7600X. Восьмиядерный Ryzen 7 7700X обойдётся покупателям в 399$, двенадцатиядерный Ryzen 9 7900X оценен в 549$, а шестнадцатиядерный флагман в 699$.

В продажу процессоры AMD Ryzen 7000 поступят 27 сентября 2022 года вместе с материнскими платами X670(E).

Заключение

В целом, запуск новой платформы AM5 оказался весьма ожидаемым, прежде всего из-за многочисленного числа инсайдерской информации за последний месяц, большая часть которой нашла подтверждение.

Новые процессоры AMD Ryzen 7000 показывают превосходный прогресс по сравнению с предыдущим поколением процессоров Ryzen 5000 и способны составить серьёзную конкуренцию процессорам Intel Alder Lake, обгоняя их в однопотоке вплоть до 11% и до 44% в мультипоточных задачах. При этом коэффициент энергоэффективности новых процессоров AMD может быть лучше на 44% по сравнению с Intel Core i9-12900K. Конечно, реальную картину нам покажут будущие независимые обзоры.

Поддержка новой платформы будет обеспечиваться, как минимум, до 2025 года, что, как и в случае с AM4, только на руку конечным пользователям.

А нам остаётся только дождаться появления долгожданной платформы на полках розничных магазинов.


С видео презентации можно знакомиться здесь. Больше информации на сайте AMD.

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алах акбар
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3600 на цл16 это топ?) хех
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все получится =)
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