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Официальный анонс новых видеокарт AMD Radeon RX 6600 XT состоялся и все информационные пушки отгремели. Как известно, в данной серии компания AMD не представит референсные решения и вся инициатива отдана её партнёрам. Истинная причина такого решения неизвестна, ведь покупатели очень любят модели от самой AMD из-за их традиционно более низкой цены, но остаётся надеяться, что к нему не подтолкнул дефицит графических чипов Navi 23. Настало время посмотреть, что нам приготовили партнёры AMD, ведь к этому часу почти все из них уже опубликовали изображения своих версий RX 6600 XT.

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Компания PowerColor показала две модели - Red Devil and Hellhound. Обе видеокарты имеют двухвентиляторную систему охлаждения. "Красный дьявол" - одна из немногих моделей RX 6600 XT, у которых имеется два разъема питания (8-контактный + 6-контактный), что позволяет предположить наличие расширенного лимита мощности. "Пёс ада" оснащен только одним 8-контактным разъемом питания, но его система охлаждения столь же массивная и расширяет видеокарту до трёх слотов.

Версии от Biostar & Yeston, которые являются редкими гостями на российском рынке, удивить дизайном не могут. У них явно прослеживается стремление к удешевлению своих решений. Система охлаждения карты от Biostar выполнена из цельнометаллического алюминиевого радиатора и нескольких теплотрубок. Китайская Yeston также не претендует на изысканность.

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У относительно нового игрока на рынке видеокарт компании ASRock появились две модели - Phantom Gaming и Mini-ITX. Первая претендует на флагманское оснащение, а вторая отражает своё предназначение в названии.

Лидер по всенародной любви среди решений от AMD компания Sapphire показала варианты NITRO + и PULSE. Эти серии знают все геймеры и описывать их не приходится.

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У компании XFX есть болид под названием Speedster MERC308 Black. Хотелось бы, чтобы эта модель не выгорала в игре New World от Amazon.

Видеокарты от Asus ROG Strix и ASUS Dual я описал в данном материале, поэтому достаточно их изображений.

GIGABYTE порадует игроков ускорителями GAMING OC PRO 8G, GAMING OC 8G и EAGLE 8G. Они наделены уже знакомым дизайном и трёхвентиляторной системой охлаждения WINDFORCE 3X, в которой используется графеновая нано-смазка, способная по утверждению производителя продлить срок службы вентилятора в 2,1 раза. Используемые компоненты имеют сертификацию ULTRA DURABLE, обеспечивающую более длительный срок службы системы.

Завершает подборку компания MSI с моделями GAMING X and MECH 2X. Старшая GAMING X имеет двухвентиляторный дизайн системы охлаждения, оснащенной "вертушками" Torx Fan 4.0. Указывается на использование теплотрубок Core Pipes и металлического бэкплейта. Карты MECH 2X предназначаются самым экономным пользователям.