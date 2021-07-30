AMD представила Radeon RX 6600 XT - цена 379$, на 15% быстрее RTX 3060, 8 ГБ и 128 бит
Компания AMD официально презентовала свою новую видеокарту Radeon RX 6600 XT, основанную на микроархитектуре RDNA 2. Новинка предназначена для гейминга в разрешении 1080p. Рекомендованная цена составляет 379$, что ставит её в ценовой диапазон между конкурирующими NVIDIA GeForce RTX 3060 и RTX 3060 Ti. Это выше ранее озвученных 349$, о которых мы слышали из многочисленных утечек. Эталонных версий в продаже не будет, все модели будут представлены партнёрами AMD.
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Графический чип Navi 23, на котором основана RX 6600 XT, наделён 32 блоками с 2048 потоковыми процессорами, работающих на частоте до 2589 МГц. Видеокарта имеет 32 МБ Infinity Cache и 8 ГБ видеопамяти типа GDDR6, работающую по 128-битной шине.
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Питание RX 6600 XT осуществляется через один 8-контактный разъём дополнительного питания, хотя карты партнёров могут использовать иную схему питания. TBP заявлен на уровне 160 Вт, что на 10 Вт превышает TBP RX 5600 XT, но на 65 Вт ниже, чем у RX 5700 XT.Источник обращает внимание, что цена новинки на 20$ ниже, чем MSRP RX 5700 XT, но на 100$ превышает MSRP её предшественницы Radeon RX 5600 XT.
Что касается игровой производительности новинки, то в продемонстрированных компанией слайдах она показывает преимущество в среднем на 15% над конкуренткой RTX 3060, но отстаёт от RTX 3060 Ti на 25%. При этом RX 6600 XT на те же 15% дороже, чем RTX 3060. Свою предшественницу RX 5600 XT новый продукт опережает в среднем в 1,4 раза, а в некоторых случаях эта разница может доходить до 1,7 раз. Технология AMD FidelityFX Super Resolution даёт новому ускорителю дополнительные преимущества.
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В продажу AMD Radeon RX 6600 XT поступит 11 августа. Рекомендованная рублевая цена не известна и вряд ли появится. Также источник приводит весьма любопытную таблицу, наглядно демонстрирующую, как из года в год менялся ценовой диапазон различных сегментов видеокарт AMD.
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