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Сегодня темой дня является официальный анонс новых видеокарт AMD Radeon RX 6600 XT и она традиционно будет затерта до дыр во множестве новостей, посвященных этому событию. Немного разбавить этот информационный поток поможет компания Asus, предлагающая полюбоваться рендерами своих версий указанных графических ускорителей, которые представлены моделями ROG Strix и ASUS Dual.

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В своём описании к ASUS ROG Strix AMD Radeon RX 6600 XT производитель указывает на использование в элементной базе высококлассных компонентов. Система охлаждения имеет четыре тепловых трубки, пронизывающие теплораспределительную пластину, накрывающую графический чип и микросхемы видеопамяти. Обдувают конструкцию два вентилятора, выполненных по технологии Axial-Tech, обеспечивающей низкий уровень шума. Карта имеет встроенный двойной переключатель BIOS для тихого и производительного режима работы. Оба режима поддерживают остановку вентиляторов в простое и при малых нагрузках. Обратная сторона адаптера накрыта чёрной алюминиевой платиной, подчёркивающей геймерский дизайн. Разумеется не обошлось без RGB-подсветки, совместимой с Aura Sync.

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В свою очередь, менее дорогая модель ASUS Dual AMD Radeon RX 6600 XT предлагает чистую производительность без излишеств. Она имеет строгий дизайн. Подробности системы охлаждения не указываются, поскольку она, вероятно, имеет более упрощённую структуру по сравнению с ROG Strix, но указывается на использование двух шарикоподшипниковых вентиляторов с технологией Axial, также способных останавливаться в простое. Задняя часть видеокарты накрыта панелью из неназванного сплава. Печатная плата ASUS Dual производится по технологии Auto-Extreme - это полностью автоматизированный процесс сборки.

Видеокарты ASUS Dual и ROG серии AMD Radeon RX 6600 XT поступят в продажу с 11 августа 2021 года. Цены на свои продукты компания не раскрыла, но вряд ли их розничная стоимость будет сопоставима с рекомендованной 379$.